IL BOLLETTINOPORDENONE Restano alti, ma nella norma del periodo, i contagi in Friuli Venezia Giulia. Nel dettaglio, ieri sono stati trovati 162 nuovi casi, 64 dei quali in provincia di Trieste. Trentadue i positivi riscontrati in Friuli Occidentale. Risalgono di due unità le Terapie intensive, che arrivano a 15 pazienti. Scendono però i letti occupati in Medicina. Nessuna vittima. Ecco tutti i dati nel dettaglio.IL RESOCONTOIn Friuli...