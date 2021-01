IL BOLLETTINO

PORDENONE Resta sostanzialmente stabile - ma elevato - il tasso di contagio sui tamponi in Friuli Venezia Giulia. Ieri, complice l'ormai conosciuto calo dei tamponi nei giorni festivi (il lunedì vengono analizzati in laboratorio i test della domenica), i nuovi casi rilevati in regione sono stati 361 (compresi nel conto anche 51 contagi confermati dal molecolare dopo il test rapido) a fronte di 2.491 tamponi, per un'incidenza del 14,4 per cento, in rialzo di soli 0,4 punti rispetto a domenica ma superiore a quella nazionale. Sono inoltre 433 i test rapidi antigenici realizzati e in cui sono stati rilevati 48 nuovi casi (11,08%). Sono ancora una volta le province di Udine (197 casi) e Pordenone (76) le più colpite. I totalmente guariti aumentano a 40.631, i clinicamente guariti salgono a 1.116, mentre le persone in isolamento sono 12.164. Da inizio pandemia i casi da tampone molecolare sono 56.594 con la seguente suddivisione territoriale: 24.867 a Udine, 11.870 a Trieste, 12.110 a Pordenone, 7.046 a Gorizia e 701 da fuori regione. In calo i ricoveri in Area medica, in rialzo le Rianimazioni, come spiegato nell'articolo principale dedicato alla situazione negli ospedali della regione.

I DECESSI

Molto pesante il bilancio delle vittime. Sono state trenta, in 24 ore, le persone sconfitte (anche) dal Covid in Fvg. Dieci i morti in provincia di Pordenone. Alla casa di riposo Umberto I, nel capoluogo, è stato registrato il primo decesso. Nella notte tra domenica e lunedì nell'ala Covid della struttura non ce l'ha fatta la 95enne pordenonese Norma Portello. Nella stessa struttura altri sei ospiti positivi (tre nel nucleo arancione) ma anche tre anziani negativizzati. Altre due vittime in casa di riposo a Spilimbergo, dove hanno perso la vita una 91enne della cittadina del Mosaico e la 92enne di Rive d'Arcano (Ud) Luigia Fabbro. Nella residenza per anziani di San Vito, inoltre, addio a una donna di 93 anni che però aveva trascorso i 21 giorni dal contagio e non aveva più i sintomi del Covid. A Fontanafredda è morta l'86enne Maria Del Col, mentre a San Giorgio della Richinvelda addio ad Angela Angiotti. Anche lei proveniva dalla casa di riposo di Spilimbergo. Cordenons piange il 75enne Franco Bianchet, la cui storia è raccontata nelle pagine di provincia. Lutto anche a Tramonti di Sopra, dov'è morta la 78enne Graziella Gambon, mentre a Sacile addio all'82enne Mario Michelin. Ad Aviano registrato il decesso a domicilio di un uomo di 71 anni positivo al Covid. La Regione ha annotato anche il decesso di Amabile Tesan, 96enne della casa di riposo di Spilimbergo già ricordata lunedì su queste pagine. Stesso discorso per un 82enne morto l'8 gennaio in casa di riposo a San Vito.

IL RESOCONTO

Nel dettaglio dei dati sul Covid-19 in Fvg, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 4 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 4. Da registrare nell'Asufc le positività di un ausiliario specializzato, quattro infermieri e due operatori socio sanitari; nell'Asugi di tre infermieri e un operatore socio sanitario. L'AsFo, infine, presenterà domani i risultati degli alberghi sanitari e l'ingresso della telemedicina sul territorio.

LA MAPPA

Aggiornata anche la mappa dei contagi della Protezione civile. Casi in aumento e incidenza alta in tutta la fascia montana della provincia ma anche lungo la dorsale da Clauzetto a San Giorgio della Richinvelda, dove l'incidenza oscilla tra i 20 e i 30 contagi su mille abitanti. Prevalenza alta anche a Maniago (23.7) e Vivaro (26.4). A Pordenone 729 positivi e tasso del 14.4.

M.A.

