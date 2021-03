Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BOLLETTINOPORDENONE Resta sostanzialmente stabile - al 5.8 per cento - il tasso di contagio in Friuli Venezia Giulia e si nota una netta diminuzione dei nuovi casi rispetto allo stesso giorno (mercoledì) della settimana scorsa, quando erano stati trovati quasi mille positivi. Ieri, invece, i casi sono stati 762, 361 dei quali in provincia di Udine. Ancora una volta la provincia di Pordenone si è trovata praticamente in salvo, con 88...