IL BOLLETTINO

PORDENONE Picco di contagi ieri in regione: sono 110 i nuovi casi registrati (21 nel pordenonese), ma cala il numero dei ricoverati da 26 a 23. Sei pazienti restano in terapia intensiva. Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 1.041. Nessun nuovo decesso è stato registrato. Sono stati rilevati 110 nuovi contagi, tra cui un operatore di una struttura per anziani veneta residente in regione, un infermiere di distretto, un operatore del Cup dell'Asugi e due persone rientrate dalla Romania. Analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 5.144: 1.719 a Trieste, 1.734 a Udine, 1.144 a Pordenone e 524 a Gorizia, alle quali si aggiungono 23 persone da fuori regione. Sul fronte scuole nella primaria di Roveredo sono stati individuati due casi collegati a uno studente dell'Itis di Pordenone positivo e sono stati messi in quarantena 20 alunni. Sempre a Roveredo, nella secondaria è stato identificato un caso e pianificato un sopralluogo. Sono inoltre in corso accertamenti epidemiologici all'Istituto Mattiussi di Pordenone e alla scuola primaria Marconi di Sacile.

VERTICE ASFO-SINDACATI

Ieri si è tenuto un vertice tra la direzione dell'Asfo e il sindacato su una serie di questione legate al personale. La direzione ha illustrato la mappa del fabbisogno del personale di assistenza (1384 infermieri, 606 Oss e 54 ostetriche, queste le necessità tra ospedali e distretti territoriali). La discussione dovrà proseguire, ma per ora fa registrare un giudizio, anche se sospeso, positivo da parte della Cisl («È uno spiraglio», secondo Daniela Antoniello), mentre la Cgil mantiene un giudizio critico («Non ci è stato detto nulla sui numeri veri, non di carta, e sulle assunzioni», taglia corte Pierluigi Benvenuto. Intanto, in città anche esercenti e Comune hanno voluto dare un segnale ulteriore di prevenzione: marciapiedi e strade del centro tappezzati di adesivi (oltre 200) che invitano a non abbassare la guardia. Un'iniziativa del presidente Ascom-Fipe Fabio Cadamuro e del Comune con l'assessore Emanuele Loperfido. L'auspicio è che l'iniziativa venga sposta anche dagli altri Comuni del territorio.

