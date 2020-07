IL BOLLETTINO

PORDENONE Per il secondo giorno consecutivo, il Friuli Venezia Giulia è restato a zero contagi. E se sul bilancio di lunedì poteva pesare il fatto che di domenica generalmente le rilevazioni procedono a un ritmo inferiore, il dato di ieri invece è stato registrato a fronte della quota standard di tamponi analizzati, cioè circa mille. Nessun cittadino è risultato positivo nelle ultime 24 ore. Significa che in regione attualmente non ci sono focolai attivi dal punto di vista epidemiologico. L'altra buona notizia riguarda uno dei due cittadini casarsesi di origini albanesi ricoverati in Terapia intensiva all'ospedale Santa Maria della Misericordia: il 40enne sta meglio e nelle prossime ore potrebbe essere trasferito nuovamente nel reparto di Malattie infettive. Migliorano anche le condizioni della madre, che non è mai entrata in Rianimazione, dov'è invece ancora ricoverato l'anziano marito.

I NUMERI

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 125 (una in meno rispetto alla rilevazione di lunedì pomeriggio). Due pazienti risultano in cura in Terapia intensiva e sette sono invece i ricoverati in altri reparti. Per il secondo consecutivo, quindi, non solo non sono stati rilevati nuovi contagi, ma è sceso anche il numero dei pazienti ospitati nei reparti diversi dalla Rianimazione. Gli accessi facevano riferimento all'aumento di contagi di due settimane fa, quando si era affacciato il problema del virus di ritorno dai Paesi dell'Est. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). Lo ha comunicato il vicepresidente della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Non sono stati registrati nuovi contagi quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus rimangono 3.375: 1.412 a Trieste, 1.016 a Udine, 722 a Pordenone e 225 a Gorizia. I totalmente guariti ammontano a 2.905, i clinicamente guariti sono 13 e le persone in isolamento 103. I deceduti sono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA