IL BOLLETTINO

PORDENONE Per il secondo giorno consecutivo calano sia i contagi che i tamponi effettuati in Friuli Venezia Giulia. Ieri però a scendere è stato anche il rapporto tra i nuovi positivi rilevati dal sistema sanitario e il numero di tamponi svolti: si tratta del dato più importante, che solitamente tasta il polso dell'epidemia sul territorio. Nelle ultime 24 ore, infatti, in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 218 contagi, contro i 403 di domenica. I tamponi sono stati 2.557, mentre domenica erano stati 3.740. Il rapporto tra contagiati e test è sceso dal 10 all'8 per cento. Per la prima volta dopo settimane, inoltre, si è assistito a un calo (lieve, di una unità) sia delle Terapie intensive (37 letti occupati) che dei ricoveri ordinari (179 posti pieni).

LE VITTIME

In regione sono state registrate altre cinque vittime legate anche al Coronavirus, due delle quali nel Pordenonese. A Casarsa domenica sera non ce l'ha fatta il 39 enne albanese Bledar Xhepa. Era ricoverato da tempo in Rianimazione a Udine dopo aver contratto il virus più di un mese fa ed aveva diverse gravi patologie precedenti. Si tratta però della vittima più giovane in regione dall'inizio dell'epidemia. Lascia anche un bimbo piccolo. All'ospedale Santa Maria degli Angeli è morto il sanquirinese Armando Gattel. Aveva 92 anni ed era ospite della Casa Anziani di San Quirino. Le altre vittime sono un uomo del 1946 di Majano (Ud) deceduto in ospedale a Udine, uno del 1934 di Trieste ospite di una struttura per anziani e deceduto alla Rsa San Giusto e una donna del 1929 di Trieste, ospite di una struttura per anziani ma deceduta in ospedale. I decessi complessivamente ammontano a 403, con la seguente suddivisione territoriale: 210 a Trieste, 93 a Udine, 89 a Pordenone e 11 a Gorizia. I totalmente guariti sono 5.441, i clinicamente guariti 65 e le persone in isolamento 5.337.

IN PROVINCIA

Scatta l'allarme anche alla casa di riposo di Sacile. Ieri mattina, infatti, è stata rilevata la positività al tampone di un'assistente della struttura che come compito aveva quello di far interfacciare telefonicamente gli anziani con i parenti. Ha quindi avuto contatti praticamente con tutti gli ospiti della struttura sacilese, e ora scatterà un tamponamento di massa per verificare la presenza o meno di un focolaio. La situazione è di massima allerta. Il focolaio è invece presente e documentato alla casa di riposo di Cordenons, dove i positivi sono ormai 17, fortunatamente asintomatici. Continua lo stato di allerta anche alla Rsa di Maniago, dove le due anziane positive arrivate dalla casa anziani di San Quirino sono state prontamente isolate. Per quanto riguarda le scuole, ad Azzano Decimo alla media Luzzatti sono stati effettuati i test rapidi dopo un primo caso positivo e quattro studenti (negativi) sono stati messi in quarantena. Tutti negativi anche i tamponi svolti all'interno della casa di riposo di San Vito al Tagliamento, dove dal 9 novembre saranno sospese comunque tutte le visite dei familiari per blindare la struttura.

IL RESOCONTO

Per quel che riguarda le nuove positività al virus nel resto della regione, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 11 casi di persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sono tre. Da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid-19 di un medico, un infermiere e due terapisti, oltre a un'ostetrica e a un collaboratore professionale del Burlo.

ANSIA IN GIUNTA

Positivo e asintomatico anche l'assessore regionale Fabio Scoccimarro. Venerdì ha partecipato a una riunione in presenza con il presidente Fedriga e il vice Riccardi. Entrambi hanno effettuato il tampone e sono in attesa dell'esito. Il test rapido a cui si è sottoposto Fedriga è già risultato negativo. Tutti in riunione indossavano la mascherina.

