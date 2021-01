IL BOLLETTINO

PORDENONE Nuovi contagi a quota 1.015 ieri in regione. Su 8.424 tamponi molecolari sono stati rilevati 892 nuovi contagi ai quali si aggiungono 123 casi già risultati positivi al tampone antigenico nei giorni scorsi e confermati da test molecolare, con una percentuale di positività del 12%. Sono stati realizzati inoltre 1.559 test rapidi antigenici in cui sono stati rilevati 162 nuovi casi (10,4%). I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 62 mentre quelli in altri reparti salgono a 690, 752 complessivi. I decessi complessivamente ammontano a 1.876, 406 a Pordenone. I totalmente guariti aumentano a 39723, i clinicamente guariti salgono a 1.102, mentre le persone in isolamento sono 12.138. Da inizio pandemia i tamponi molecolari sono 55.591 con la seguente suddivisione territoriale: 24.331 a Udine, 11.742 a Trieste, 11.886 a Pordenone, 6.946 a Gorizia e 686 da fuori regione. Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 51 casi di positività tra gli ospiti o 8 tra il personale.

LE MORTI

Cordenons piange Fausto Simonelli, 59 anni, morto nell'ospedale di Pordenone. L'uomo era molto conosciuto per essere il presidente regionale del nucleo volontario dell'Associazione carabinieri: si era impegnato (lo ricordiamo in un articolo nelle pagine provinciali) anche in attività di protezione civile. Giuseppe Tortorella, 77anni, era ospite della casa di riposo di San Vito, è morto nell'ospedale di Pordenone. Così come Luigi Marcuola Bel, 83 anni, di Marsure di Aviano. Morto in ospedale anche Giuseppe Bot, 79enne, ex operaio di Cordovado. Vinto dal virus anche un 77enne di Sacile. La casa di riposo di Spilimbergo ieri ha dovuto registrare il trentaduesimo decesso: a perdere la vita un ospite di 80 anni di Rivis di Sedegliano (Udine). E proprio nella Asp di Spilimbergo si sono vaccinati ieri i circa dieci ospiti negativi, mentre 140 sono ancora contagiati. Sulla campagna vaccinale (ieri in Fvg quota 28mila) è intervenuto ieri il vicepresidente Riccardo Riccardi: «Superata la fase di difficoltà iniziale dovuta alla raccolta del consenso informato, ora stiamo dando una decisa accelerata per fare in modo di arrivare, nel minor tempo possibile, alla massima copertura possibile di quanti vivono nelle nostre case di riposo. Per raggiungere questo obiettivo oltre allo sforzo del sistema sanitario regionale, è necessaria anche la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti. In questo senso l'auspicio è che il personale aggiuntivo previsto dal Governo arrivi in tempi brevi».

CRITERI PIÙ RIGIDI

Intanto si preannunciano criteri più rigorosi per le Regioni che entreranno più facilmente in area rossa o arancione. Evitare che nelle Regioni ad alto contagio si rimanga in una fascia bassa di rischio. Con i nuovi parametri se in una settimana ci saranno più di 250 contagi ogni centomila abitanti si andrà automaticamente in zona rossa. Il Friuli Venezia Giulia, nell'ultimo report, era a 205,39, ma il dato è in peggioramento. Perciò il rischio di cambiare fascia (arancione o rossa) è più vicino. La novità sarà introdotta già nel prossimo dpcm. E servirà ad evitare casi come quello del Veneto dove, nonostante l'alto numero di nuovi positivi, ha mantenuto bassa la valutazione derivata dall'incrocio di tutti i dati. Sono stati gli scienziati dell'Istituto superiore di sanità a formulare la proposta già condivisa dal Cts e ora il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia si confronterà con i governatori. Nello stesso incontro dovrà essere fissata la soglia per l'ingresso in fascia bianca, dove c'è libertà di spostamento e le attività sono aperte: il parametro potrebbe essere Rt pari a 0,50.

