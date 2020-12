IL BOLLETTINO

PORDENONE Nelle ultime 24 ore il dato è sceso, ma resta sempre superiore al valore raggiunto poco prima di Natale. Il tasso di contagio in relazione ai tamponi, nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia è sceso al 10,5 per cento, mentre il 27 dicembre era stato stimato all'11,3 per cento. Ma a preoccupare, come spiegato nell'articolo principale, è la nuova crescita dei ricoveri: ieri sono aumentati i letti occupati in Area medica di 19 unità. Un altro segnale negativo dopo i giorni di decrescita a ridosso del Natale. In calo di due unità, invece, le Terapie intensive, che oggi ospitano 56 pazienti.

Approfondendo i dati del contagio, ieri in Fvg sono stati trovati 272 nuovi contagi su 2571 tamponi, compresi i test rapidi antigenici. I numeri relativi alla prevenzione sono molto bassi rispetto a quelli del periodo pre-natalizio: a pesare è il rallentamento dell'attività di test durante le feste. Già ieri, anche in provincia di Pordenone, l'attività è ripresa con un buon ritmo. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia sono in tutto 49.140. I decessi complessivamente ammontano a 1.591, con la seguente suddivisione territoriale: 440 a Trieste, 719 a Udine, 332 a Pordenone e 100 a Gorizia. I totalmente guariti sono 33.447, i clinicamente guariti 704, mentre le persone in isolamento sono diminuite raggiungendo quota 11.411. Calano quindi le quarantene, mentre i totalmente guariti di giornata sono più di 430. Sono tredici i casi di positività tra gli ospiti nelle strutture residenziali per anziani, mentre stati registrati quattro casi di contagio tra gli operatori. Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Asufc le positività al Covid di sette infermieri e tre medici; nell'Asugi di un infermiere. Da rilevare anche il caso di un Oss al Burlo.

I DECESSI

Il bollettino della Protezione civile ha segnalato 18 morti causati (anche) dal Covid in regione. Alla rilevazione, però, devono essere aggiunte altre nove vittime risalenti ai giorni di Natale, precisamente dal 24 al 27 dicembre. Ieri in provincia addio a Catterina Maria Del Tin, 98enne morta a Maniago, ma anche a un uomo di 71 anni di Pasiano e a uno di 88 di Porcia. In casa di riposo a San Vito addio a Pierluigi Bertolo (79 anni) e a Teresa Mio (101 anni di Chions). Di seguito invece le vittime dei giorni precedenti, a partire da domenica. Pordenone e Cordenons piangono la scomparsa del dirigente comunale Maurizio Bianchet, stroncato dal Covid a 62 anni. A Chions addio a Erminia Rossit di 88 anni. In casa di riposo a Spilimbergo non ce l'ha fatta Maria Chiarcossi di 95 anni. Addio anche a una 81enne di Sacile e a un uomo della stessa età, Luca Armando, di San Quirino. Infine non ce l'ha fatta Emma Tosoni, 88enne di Clauzetto. A Santo Stefano addio a una 88enne di Pasiano, a Lino Bassutti (88) di Castelnovo, a Noemi Miorini (87) di Pinzano e a una 88enne di Pordenone. A Natale è deceduto un 84enne di Aviano, mentre il 24 addio a Maria Turchet di Porcia (82 anni) e a Santa Presacco, 94enne di Sedegliano morta in ospedale a Spilimbergo.

INNOVAZIONE

Ridurre i tempi di attesa, ricevendo online - nell'arco di qualche ora - l'esito del tampone effettuato. È questa la novità introdotta dal nuovo macchinario Point of care test (Poct) che il Dipartimento di prevenzione dell'Asufc ha iniziato a sperimentare a Udine. «Il Poct - ha spiegato il vicepresidente Riccardi - è uno strumento importante nel percorso della riduzione dei tempi di attesa e di inserimento dell'esito nella banca dati della Regione».

