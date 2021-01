IL BOLLETTINO

PORDENONE In Friuli Venezia Giulia sono 633 i nuovi positivi. Altri 310 sono risultati positivi al test rapido. Su 6.437 tamponi molecolari sono stati rilevati 583 nuovi contagi ai quali si aggiungono 50 casi già risultati positivi al tampone antigenico nei giorni scorsi e confermati da test molecolare, con una percentuale di positività del 9,8%. Sono stati realizzati inoltre 3.525 test rapidi antigenici in cui sono stati rilevati 310 nuovi casi (8,79%). Ieri, la Regione, ha fornito i dati sui tamponi disaggregati tra quelli molecolari e quelli rapidi: nei giorni precedenti si era infatti verificata una discrasia tra i dati regionali e quelli ministeriali.

I decessi sono stati 31. I ricoveri nelle terapie intensive restano 64 mentre quelli in altri reparti sono 671, dieci in più: 735 i posti occupati, ma così tanti da marzo. I decessi complessivamente ammontano a 1.862, 403 a Pordenone. I totalmente guariti aumentano a 39058, i clinicamente guariti salgono a 1.080, mentre le persone in isolamento sono 11.841. A perdere la vita in ospedale a Pordenone Francesco Ciani, 88anni, di Spilimbergo. E sempre a Spilimbergo, ma in casa di riposo, si registra la morte di un uomo di 93 anni. Nella casa di riposo di San Vito ieri è morto Oreste Roscioli: aveva 82 anni ed era molto conosciuto in quanto aveva lavorato a lungo nel tribunale sanvitese ed era stato anche consigliere comunale. Azzano Decimo piange invece la scomparsa (era ricoverato a Pordenone) di Luciano Stefani, molto conosciuto e apprezzato per essere stato il presidente dell'Azzano Basket (articolo nelle pagine della provincia). Nel reparto Covid dell'ospedale pordenonese è morta anche una donna di 52 anni, soffriva di patologie legate a una importante disabilità. Decedute anche due donne di 75 anni, una di Cordenons e una di Pinzano al Tagliamento. Vinta dal Covid anche una donna di 76 anni pordenonese, è deceduta nella Rsa di Maniago. Intanto 37 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali. Sul fronte del Sistema sanitario regionale, nell'Azienda sanitaria Friuli Centrale le positività al Covid di cinque infermieri, un medico, dieci Oss, un tecnico; nell'Azienda sanitaria Giuliano Isontina di sei infermieri, due medici, tre Oss; un terapista della riabilitazione e un tecnico. Nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di quattro infermieri e un veterinario.

CHIRURGIA ISOLATA

Intanto in ospedale a Pordenone i ricoveri non calano. Da ieri, in seguito alla positività di una dozzina di operatori tra infermieri e medici, delle Chirurgie si è dovuto isolare il reparto bloccando i ricoveri. Nessun paziente è risultato al momento positivo, ma la direzione sanitaria ha deciso per precauzione di isolare il reparto per almeno otto giorni. I ricoveri e l'attività della Chirurgia proseguirà, per il periodo stabilito, nel reparto della Degenza breve che conta 32 letti, 5 in meno a quello dell'Alta assistenza chirurgica dove i pazienti sono isolati e dunque salvaguardati. Nella Degenza breve l'attività proseguirà regolarmente. Così come l'attività nelle quattro sale operatorie (oltre alla quinta Covid) proseguirà per le urgenze e per i casi oncologici come avviene da inizio della seconda ondata. E nel padiglione H prosegue l'attività di vaccinazione: ieri in regione si è superata quota diecimila. Intanto alla Base Usaf di Aviano è arrivata una prima partita di dosi del vaccino Moderna, con cui gli Usa hanno un accordo. In base saranno vaccinati i militari e le loro famiglie e il personale che fa riferimento al sistema di assistenza sanitaria delle forza armate statunitensi. Non dunque il personale civile italiano.

