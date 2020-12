IL BOLLETTINO

PORDENONE In Friuli Venezia Giulia inizia ad essere apprezzabile il calo progressivo dell'indice di contagio in relazione ai tamponi: lo dice il confronto tra la settimana compresa tra il 23 e il 29 novembre e quella tra il 30 novembre e il 6 dicembre. Se nella prima sezione temporale il tasso di contagio si era fermato al 12,49 per cento, in quella successiva è sceso al 9,7 per cento. Gli intervalli considerati sono gli stessi che poi vengono presi in esame dall'Istituto superiore di sanità per compilare i report settimanali. Ieri in regione sono stati rintracciati 633 nuovi casi su 5.190 tamponi, per un tasso che è risalito al 12,20 per cento. Ma si tratta di una rilevazione isolata: nel confronto tra le due settimane, infatti, è stato registrato il primo vero calo dell'incidenza da due mesi a questa parte.

LE STATISTICHE

Dal 23 al 29 novembre in Fvg sono stati registrati 5.417 contagi su 43.351 tamponi, mentre nella settimana successiva si è passati a 5.392 casi su 55.173 test. Meno contagi (poche unità), ma con quasi 12mila tamponi in più. Anche sul fronte dei ricoveri in ospedale si è notato il primo segnale di appiattimento della curva: gli accessi sono sempre in crescita, ma il ritmo è inferiore. Dal 23 al 29 novembre si era passati dal 44 al 50 per cento di letti occupati in Area Medica e dal 31 al 35 per cento in Rianimazione. Nell'intervallo successivo, invece, si è passati dal 50 al 52 per cento in Area medica e dal 35 al 37 per cento in Rianimazione. Ieri in Terapia intensiva è stato registrato il calo di un paziente (sono 63 le persone attualmente ricoverate), mentre in Area medica il bilancio è salito di cinque unità: oggi i pazienti sono 663. I totalmente guariti sono 20.541, i clinicamente guariti 499 e le persone in isolamento 14.229.

I DECESSI

Anche ieri in Fvg sono stati registrati 33 decessi, tre dei quali riferiti al periodo tra il 3 e il 6 dicembre. All'ospedale Ca' Foncello di Treviso è morto a 71 anni Valter Adamo, ex primario di Ginecologia e Ostetricia a Pordenone, nonché specialista nella Marca. Era ricoverato in Rianimazione da fine novembre. Tutta la sua famiglia era risultata contagiata. La polmonite da Covid gli è stata fatale ieri. I familiari hanno potuto salutarlo per l'ultima volta attraverso una video-chiamata. «Lo abbiamo salutato in questo modo. Non era cosciente. Ma siamo convinti che lui ci abbia sentiti lo stesso», racconta la figlia Elisa, fotografa 33enne. In città è morto l'84enne Giovanni Tonel: aveva lavorato a lungo in uno studio di commercialisti, per poi gestire anche il Caffè Bon Bon in viale Martelli. Sempre a Pordenone, ma tra le vittime riferite al periodo pregresso, registrata la morte di una donna di 87 anni. La Regione ha inserito in ritardo anche il decesso di Margherita Toffolon, 94enne morta in casa di riposo ad Aviano. Ieri, infine, non ce l'ha fatta una donna di 83 anni di Clauzetto.

Nel settore delle residenze per anziani 96 casi. Nell'Asfo due infermieri e un amministrativo. Infine un Oss al Cro.

PRECAUZIONE

A Pordenone la Prefettura ha scelto di annullare i mercati cittadini straordinari di domenica 13 e domenica 20 dicembre.

