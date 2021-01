IL BOLLETTINO

PORDENONE Il tasso di contagio in Friuli Venezia Giulia e al 10,1, più basso rispetto a quello nazionale che ieri si è attestato attorno al 14 per cento sui tamponi. Dopo un giorno di tregua, però, tornano a salire - e non di poco - i ricoveri in ospedale, portando i livelli in Terapia intensiva e Area medica vicino al picco massimo della seconda ondata. In Rianimazione oggi sono ricoverate 64 persone (due più di mercoledì, occupazione al 35 per cento), mentre negli altri reparti il numero è salito a quota 661 persone, dodici in più rispetto alla rilevazione precedente. Tornando ai contagi, ieri in Friuli Venezia Giulia sono stati trovati 671 nuovi casi su 6.145 tamponi molecolari (pari al 10,1%). Sono stati realizzati inoltre 731 test rapidi antigenici tra cui sono stati rilevati 59 casi. Si tratta però di esami ancora da confermare, che la Regione non unisce più al conto generale dei contagi giornalieri. I decessi complessivamente ammontano a 1.834, con la seguente suddivisione territoriale: 470 a Trieste, 846 a Udine, 395 a Pordenone e 123 a Gorizia. I totalmente guariti aumentano a 38.693, i clinicamente guariti salgono a 1.051, mentre le persone in isolamento sono 11.640.

I DECESSI

Il bollettino della Protezione civile ha segnalato altre 25 vittime causate (anche) dal Covid, a cui si devono aggiungere altri quattro decessi relativi al periodo tra il 3 e il 27 dicembre 2020. In provincia di Pordenone altri dieci morti, più alcuni casi pregressi. A Maniago è deceduto l'86enne Luigi Alietti, mentre a Fiume Veneto addio a Nello Del Bel Belluz, di 85 anni. Sacile piange la scomparsa di Gianbattista Tita Feltrin, odontotecnico 80enne la cui storia è raccontata nelle pagine di provincia. Addio anche a un 80enne di Azzano Decimo. A Chions è morto Giuseppe Corso. Aveva 77anni e anche il suo ritratto è reso nelle pagine di provincia. Tre morti in casa di riposo a San Vito: non ce l'hanno fatta Elvia Balutto (75enne di San Martino al Tagliamento), Gina Piccolo (93 anni, sanvitese) e l'89enne Michele Maniago. Un altro decesso anche nella casa di riposo di Spilimbergo, giunta ormai alla quarta settimana di fila in piena emergenza. La Regione ha comunicato anche il decesso di Ida Bettini di Aviano e di Maria Tosoni, vittime però già riportate giovedì su queste pagine. Il 5 gennaio in Rsa a Maniago è morto un pasianese di 85 anni, mentre il 3 dicembre è mancato in casa un altro 80enne di Azzano Decimo. Infine registrato un decesso a domicilio a Caneva: si trattava di un 71enne.

L'ALLERTA

Il Cro di Aviano è in stato di allarme. In seguito alle dimissioni di una persona poi risultata positivo, è emerso il contagio di sette pazienti. Avviata la sanificazione, solo un a persona è sintomatica.

IL RESOCONTO

Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 12 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 4. Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Asufc le positività al Covid di tre infermieri, tre medici, due Oss, un'ostetrica, un ausiliario specializzato; nell'Asugi di tre infermieri, un medico, un amministrativo e due Oss; nell'Asfo di un infermiere. Da rilevare inoltre il caso di due infermiere al Burlo di Trieste e di un infermiere della centrale operativa 118. Infine, da registrare la positività al virus di tre persone rientrate dall'estero (Croazia, Bangladesh, Austria).

