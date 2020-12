IL BOLLETTINO

PORDENONE Il tasso di contagio giornaliero del Friuli Venezia Giulia si abbassa ancora. Passa dall'8,1 per cento di mercoledì al 7,2 per cento registrato ieri. Significa che su un monte totale di tamponi, si iniziano a trovare meno casi. E non si tratta di un dato singolo, ma di una tendenza che si dimostra stabile da quattro giorni. Non è più una situazione altalenante, ma una progressione verso il basso, anche se la regione (con la provincia di Pordenone in testa) è lontana dall'aver spezzato la catena dei contagi. Ieri in Fvg sono stati trovati 707 nuovi casi di Coronavirus a fronte di 9.794 tamponi. Si tratta del dato più basso - se parametrato alla quota di test sulle 24 ore - da diverse settimane a questa parte. La maggior parte del contagio è riferita alla provincia di Udine, con 336 casi giornalieri; segue Pordenone con 186.

IN CORSIA

Nuovo calo, anche se più contenuto rispetto a quello registrato mercoledì, anche nei reparti ospedalieri di Area medica, quindi non intensivi. Da ieri si contano quattro posti occupati in meno, figli dei decessi e delle dimissioni, ma anche di un leggero calo degli accessi. I pazienti ricoverati sono 630. Risale leggermente, invece, il totale delle Terapie intensive occupate: erano 54 mercoledì e 57 ieri. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 42.806, di cui: 9.210 a Trieste, 19.074 a Udine, 8.891 a Pordenone e 5.099 a Gorizia, alle quali si aggiungono 532 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano essere 13.856. I decessi complessivamente ammontano a 1.366, con la seguente suddivisione territoriale: 413 a Trieste, 585 a Udine, 281 a Pordenone e 87 a Gorizia. I totalmente guariti sono 27.584 mentre i clinicamente guariti 635.

I DECESSI

Sono stati 27, in regione, i decessi registrati dal servizio sanitario e dalla Protezione civile. Al dato si deve aggiungere un'altra vittima, sconfitta (anche) dal Covid nei giorni precedenti. In provincia di Pordenone altre cinque persone hanno perso la vita nelle ultime 24 ore. Ancora un decesso alla casa di riposo di San Vito, dove non ce l'ha fatta Carla Cognolato, di 81 anni. Era la moglie di Antonio Francesco Fiorido, fondatore dell'azienda Matermacc, colosso sanvitese delle macchine agricole. Un'altra vittima anche alla casa di riposo Micoli-Toscano di Castions di Zoppola, dove nella tarda serata di mercoledì ha perso la vita un anziano di 79 anni. San Quirino piange invece la 72enne Cesira Battistella, vedova Ciprian. A Cavasso Nuovo non ce l'ha fatta Giovanni Vallar, di 79 anni. Infine un decesso di un paziente positivo al Covid anche ad Azzano Decimo.

IL RESOCONTO

Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 22 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 21. Sul fronte del Sistema sanitario regionale, da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di due amministrativi, un terapista della riabilitazione, un tecnico, dodici infermieri, tre medici, due Oss; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di due infermieri, un'ostetrica, un autista di ambulanze e due Oss; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di cinque infermieri.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA