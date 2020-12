IL BOLLETTINO

PORDENONE Il dato secco del contagio è alto: 974 casi, tra cui figurano anche 124 test antigenici rapidi inseriti nel conteggio. Il tasso di incidenza sui tamponi, invece, si mantiene al di sotto rispetto al livello nazionale e conferma la tendenza al calo manifestatasi nell'ultima settimana: è infatti al 7,5 per cento. Ed è merito di un record giornaliero dei test eseguiti: sono stati 12.921, compresi i test antigenici rapidi. Ancora una volta è stata la provincia di Udine la più colpita, con 366 casi registrati, ma anche a Pordenone la quota è stata molto elevata, con 357 nuovi casi rilevati. Nella stessa giornata il boom di guariti: 1.228 in 24 ore. Negli ospedali calano i ricoveri, e della tendenza si parla nell'articolo principale. Le persone risultate positive dall'inizio della pandemia ammontano a 44.533, di cui: 9.462 a Trieste, 19.812 a Udine, 9.445 a Pordenone e 5.269 a Gorizia, alle quali si aggiungono 545 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano essere 14.127. I decessi complessivamente ammontano a 1.408, con la seguente suddivisione territoriale: 420 a Trieste, 612 a Udine, 287 a Pordenone e 89 a Gorizia. Sono 18 i casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture residenziali per anziani, mentre ammontano a 20 gli operatori sanitari contagiati all'interno delle stesse. Sul fronte del Sistema sanitario, nell'Asfo di due amministrativi, un terapista, un infermiere, un medico, un operatore tecnico e un Oss.

I DECESSI

Nove le vittime registrate in Fvg, ma una è riferita a un caso riscontrato in abitazione a fine novembre. Si tratta di un 93enne di Maniago. Due le vittime in provincia di Pordenone. La casa di riposo piange la scomparsa di Giovannina Girolami di 93 anni. Era ricoverata in Rsa a Maniago. Addio anche a un uomo di 60 anni di Fontanafredda. Aveva patologie pregresse.

VACCINI

Saranno 265 le persone che il 27 dicembre si sottoporranno alla prima delle vaccinazioni anti Covid in Fvg. Una partenza simbolica, ma d'impatto, che riguarderà solo gli operatori sanitari. «Quella che prenderà il via il 27 dicembre - hanno detto Fedriga e Riccardi - è la campagna di vaccinazione così come definita dal governo e dal commissario Arcuri. Le prime 265 dosi verranno somministrate in una sede che verrà resa nota nei prossimi giorni, con l'obiettivo di completare le inoculazioni nell'arco di 48-72 ore. A curare la somministrazione sarà il personale sanitario, che verrà formato dall'Istituto superiore di sanità». Dal giorno successivo la struttura commissariale dovrebbe mettere a disposizione della Regione ulteriori dosi con le quali si andrà ad estendere la vaccinazione del personale già definito come target a livello nazionale, ossia coloro che operano all'interno del sistema sanitario e nelle strutture residenziali per anziani, nonché gli ospiti di queste ultime. «In questo secondo caso - aggiungono - l'operazione verrà compiuta nelle sedi già individuate dalla Regione (l'ospedale Santa Maria degli Angeli a Pordenone, ndr). Anche in questo caso la somministrazione sarà garantita da una squadra composta da cinque persone sotto osservazione medica». Nelle prossime ore prenderà infine il via l'operazione con la quale verranno comunicate le modalità di prenotazione della vaccinazione per le persone appartenenti alle categorie individuate.



