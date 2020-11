IL BOLLETTINO

PORDENONE Il contagio sfiora il record della scorsa settimana, quando in uno solo giorno erano stati registrati più di 870 nuovi casi. Ieri sono stati 838, con una concentrazione maggiore in provincia di Udine, dove i positivi riscontrati sono stati 316. In sensibile aumento, però, anche i tamponi: ieri sono stati 7.529. In ogni caso è tornato ad aumentare anche il rapporto tra positivi e test effettuati: nelle ultime 24 ore ha raggiunto l'11 per cento. Ma è la media degli ultimi giorni a contare, ed è attorno al dieci per cento. Il dato veramente positivo della giornata, però, è stato rappresentato dai ricoveri in ospedale. Dopo il rallentamento di mercoledì, infatti, ieri si è quasi verificato un arresto. Solo le Terapie intensive hanno fatto registrare un aumento (peraltro di una sola unità, passando da 46 a 47 pazienti ricoverati), mentre i reparti Covid sono rimasti in una situazione stazionaria, con 346 pazienti. È il dato migliore da più di un mese a questa parte. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 16.940, di cui: 4.882 a Trieste, 6.730 a Udine, 3.233 a Pordenone e 1.885 a Gorizia, alle quali si aggiungono 210 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 8.772. I totalmente guariti sono 7.670, i clinicamente guariti 125 e le persone in isolamento 8.254.

I DECESSI

Altre nove persone sono morte (anche) a causa del Covid-19. In provincia di Pordenone due decessi, entrambi all'ospedale. Non ce l'ha fatta la pensionata 92enne di Sacile Vilma Mascherin. Abitava in centro, alle spalle del duomo della cittadina. Aveva altre patologie. È deceduto anche un uomo di 62 anni, che però risulta residente a Roma. Gli altri decessi riguardano un uomo di 89 anni di Paularo, un uomo di 85 anni di Codroipo, due donne (82 e 81 anni) di Trieste, una donna di 79 anni di Tolmezzo, una donna di 74 anni di Codroipo e un uomo di 64 anni di Tarvisio.

IL RESOCONTO

Allarme rosso all'ospedale di Spilimbergo, dove il reparto di Medicina viaggia verso la chiusura completa a causa del focolaio di contagi. Ieri positivi due medici. Bloccate ammissioni e dimissioni. Da registrare nell'Asufc le positività di sette infermieri, sette Oss, due ostetriche, un amministrativo e due medici; nell'Asfo: tre infermieri, un tecnico di radiologia, due amministrativi, 4 Oss, un biologo e due medici; nell'Asugi quattro infermieri, due Oss, due amministrativi, due medici e un tecnico. Da rilevare anche i casi di un Oss e un amministrativo del Burlo. Sospiro di sollievo per don Grillo. Il parroco di Cordenons non è più in Rianimazione. Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 52 casi di persone ospitate, mentre gli operatori sanitari sono in totale 28. Nelle scuole si registrano i seguenti contagi: uno studente del liceo Petrarca di Trieste, uno studente della scuola Slomsek di Trieste, un caso nella scuola materna Favetti di Castions, un caso alla scuola secondaria di primo grado Zanella di Porcia, uno studente della scuola media di Montereale Valcellina, un caso nella scuola elementare Maniagolibero e uno studente della scuola primaria Giuseppe Mazzini di Brugnera. Infine da registrare le positività al virus di sei persone rientrate dall'estero: Romania, Bosnia, Norvegia, Kosovo e Marocco (due).

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

