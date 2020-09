IL BOLLETTINO

PORDENONE Ieri è cresciuto il contagio in Friuli Venezia Giulia, con 54 casi rilevati su tutto il territorio regionale in 24 ore. Ma nella stessa giornata è stato registrato anche il record giornaliero di pazienti definitivamente guariti, cioè 50, da quando è iniziata la cosiddetta Fase due. Il risultato è frutto di una sottrazione: a fronte dei 54 contagi e delle 50 guarigioni, infatti, il totale degli attualmente positivi è salito solamente di quattro unità. In provincia di Pordenone, ad esempio, è addirittura diminuito. Nel Friuli Occidentale sono stati registrati 11 contagi (segnalati tre casi ad Azzano Decimo) e 12 guariti. Stabili i ricoveri e le Terapie intensive. Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 723. Sei pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 18 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Ieri sono stati rilevati 54 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.580: 1.596 a Trieste, 1.522 a Udine, 1.021 a Pordenone e 423 a Gorizia, alle quali si aggiungono 18 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.507, i clinicamente guariti sono 5 e le persone in isolamento 694. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 69 a Pordenone e 7 a Gorizia.

NUMERI TOTALI

Ieri la Regione ha fornito anche alcuni numeri importanti che riflettono l'andamento dell'epidemia. Il totale dei tamponi supera i 400mila (terzo territorio nazionale per numero di test ogni mille abitanti), mentre l'età media dei contagiati è di 54 anni (ora in salita, dopo la discesa estiva, a 43 anni). Stanno aumentando i pazienti lievemente asintomatici ma resta esigua la quota di pazienti critici. Quasi a zero, ormai, i casi di importazione. Nelle scuole del Fvg ci sono 17 alunni positivi e un insegnante. La letalità del virus si attesta, dall'inizio dell'emergenza, all'8 per cento, inferiore a quella nazionale che si ferma all'11,9 per cento. Un decesso su tre è avvenuto nelle residenze per anziani.

