PORDENONE I nuovi parametri, così come sembra siano stati definiti dal governo e dal Comitato tecnico scientifico, pongono il Friuli Venezia Giulia al limite della zona arancione. E a rischiare, una volta esaurite le misure relative al periodo natalizio, sarebbero di nuovo bar e ristoranti, i settori più colpiti anche in questa seconda fase della pandemia. A giocare un ruolo di primissimo piano, infatti, sarà l'indice Rt, che misura la velocità di diffusione del virus nel prossimo futuro. E per il Fvg non sono buone notizie.

IL QUADRO

Le Regioni hanno chiesto che per decidere la ripartizione negli ormai famosi tre colori si procedesse a una semplificazione dei parametri. Ed è stata questa la direzione intrapresa dal Comitato tecnico-scientifico: si sceglie in base al valore dell'Rt, ma con soglie più severe rispetto a quelle che sino ad oggi contribuivano a fornire il quadro del rischio regionale. In breve, con un indice Rt superiore al valore di uno si passa dalla fascia gialla a quella arancione, mentre con un dato superiore a 1,25 si arriva alla colorazione rossa, cioè allo stesso tipo di lockdown visto nei festivi e pre-festivi durante le feste di Natale. Tutte le soglie sono state riviste al ribasso di 0,25 punti, e per il Friuli Venezia Giulia il rischio di superare almeno la prima barriera è concreto, dal momento che l'ultimo Rt settimanale si attestava a 0,98, cioè al limite della zona arancione. Il nuovo monitoraggio è atteso nelle prossime ore e potrebbe segnare il destino della regione a partire da lunedì.

I NUMERI

Ieri il tasso di contagio è risalito all'11,8 per cento (tre punti in più rispetto a domenica), con 328 nuovi casi su 2.767 tamponi effettuati. Nuovo leggero aumento dei ricoveri: in area medica sono ospitate 663 persone (cinque in più rispetto a domenica) mentre in Rianimazione ci sono 63 pazienti (due in più rispetto a 24 ore fa). Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia sono in tutto 53.760. I decessi complessivamente ammontano a 1.731, con la seguente suddivisione territoriale: 460 a Trieste, 794 a Udine, 367 a Pordenone e 110 a Gorizia. I totalmente guariti aumentano a 37.188, i clinicamente guariti salgono a 970, mentre le persone in isolamento sono 10.967. È positivo anche il sindaco di San Quirino, Gianni Giugovaz.

I DECESSI

Ventuno, in regione, le vittime segnalate nelle ultime 24 ore, a cui si aggiungono tre decessi verificatisi tra il 27 novembre e il 17 dicembre. Quattro i morti in provincia di Pordenone. A San Vito, ma non in casa di riposo, addio a Lucilla Lauretta Scodeller di 89 anni, mentre nella residenza per anziani di Spilimbergo è morta Marcella Friz di 86 anni. Infine addio anche a un uomo di 86 anni di Sacile, morto in ospedale a Pordenone, e alla 85enne avianese Elda Boschian. Si chiamava Bruno Pegolo, invece il 77enne di Tamai di Brugnera morto domenica.

CASE DI RIPOSO

Alti sei ospiti positivi nella casa di riposo Umberto I di piazza della Motta a Pordenone. Sono due nel nucleo arancione, uno nell'azzurro, uno nel rosa e due nel verde. Negativi gli operatori testati. Negativi anche gli ospiti dei reparti A e B di San Vito, nonché i membri della casa del clero. Già una settantina gli ospiti pronti a vaccinarsi tra pochi giorni. Nel dettaglio, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati due casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari sono quattro. Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di cinque infermieri, un medico, un Oss e un tecnico; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un amministrativo, un tecnico e due infermieri; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di un infermiere e un tecnico.

