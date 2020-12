IL BOLLETTINO

PORDENONE È una tendenza che si presenta spesso in concomitanza dei giorni che seguono i festivi: calando il numero dei tamponi, anziché scendere, il tasso di contagio aumenta. Ed è spiegabile: di domenica, infatti, salvo casi urgenti si stoppano le attività di screening periodico (quelle che riguardano ad esempio il personale sanitario), quindi si vanno a testare solo i casi sospetti. Ieri, infatti, in Fvg sono stati trovati 402 nuovi casi di Coronavirus, ma su 3.342 test analizzati. Significa che il tasso di incidenza è risalito al 12 per cento, esattamente come accaduto lunedì scorso. Poi i tamponi erano aumentati, e il tasso notevolmente sceso. I ricoveri in terapia intensiva sono 58, mentre i pazienti nei reparti di degenza ordinaria sono 660. Scendono di due unità i posti occupati in Rianimazione e salgono di cinque quelli in Area medica. La situazione è stabile, ma grave.

Anche ieri sono stati registrati in regione 18 morti a causa (anche) del Covid. In più c'è da annotare un decesso risalente all'8 dicembre ma comunicato solo ieri. In provincia di Pordenone le vittime sono state otto in 24 ore. E a pagare un prezzo caro sono state ancora una volta le case di riposo. E un caso fa tornare le lancette dell'orologio della pandemia ai giorni terribili di marzo-aprile: è infatti tornato l'incubo alla casa di riposo Micoli Toscano di Castions di Zoppola, costretta a registrare la diciannovesima vittima da inizio pandemia. In ospedale a Pordenone è morto Renato Battel. Originario di Pescincanna, era positivo al Coronavirus. Ora nella residenza saranno nuovamente effettuati tamponi a tappeto, dopo cinque casi recenti di contagio. Altre due vittime anche alla casa di riposo di San Vito: hanno perso la vita Onorina Gambellin (sanvitese) e Federica Sut di Sesto. Avevano entrambe 92 anni. Nella residenza altri cinque anziani positivi, ma anche dieci ospiti negativizzati. A Valvasone Arzene addio ad Antonietta Ortolani di 97 anni. Tre decessi a Pordenone. La città piange la scomparsa di Alberto Vezzil, ex fotografo che aveva raccontato la città e i suoi luoghi simbolo, tra i quali l'ex cotonificio Amman. Addio anche a Felice Bertolin, classe 1927 e a Domenico Caliman, classe 1929. Si chiamava Amedea Alloni, invece, la donna del 1946 scomparsa domenica e già registrata nello scorso bollettino. A Prata, infine, addio a Paolo Buffolo, aveva 62 anni ma il Covid è stato implacabile.

Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 49 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 11. Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di un terapista della riabilitazione, tre infermieri e tre Oss; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un infermiere e un Oss. Infine, è stata riscontrata le positività al virus di quattro persone di rientro dall'estero.

