IL BOLLETTINO

PORDENONE È Trieste, a soffiare sul contagio. Ma è tutta la regione a vivere un'impennata, non certo inaspettata nelle proporzioni ma preoccupante per i tempi: in appena 24 ore, infatti, i nuovi positivi sono cresciuti di 221 unità rispetto alla rilevazione del giorno precedente. Ieri è stato registrato un nuovo record dei contagi: 726 in tutta la regione e in 24 ore. I tamponi eseguiti sono stati 6.262, contro i 6.017 di venerdì. A fronte di un lieve aumento dei test (comunque vicini alla soglia-limite per il Fvg), si è verificato un boom dei nuovi contagi, tanto da far schizzare il rapporto tra i tamponi e i positivi oltre l'11 per cento. Come detto, è la provincia di Trieste a trainare il contagio: nel capoluogo sono stati registrati ben 302 nuovi casi, poco meno della metà del totale in regione. A Udine sono stati 206, a Gorizia 105 e a Pordenone 98. Significativo aumento, quindi, anche in provincia. Tre i decessi nelle ultime 24 ore: uno a Trieste (donna di 88 anni in casa di riposo), uno a Udine (donna di 90 anni di Gemona) e il terzo in provincia di Pordenone, dove non ce l'ha fatta il 77enne Renato Cadelli. Era ospite della casa anziani di San Quirino ed è mancato in ospedale a Pordenone. Al dato va aggiunto anche il decesso di Achille Secomandi, anziano pordenonese sconfitto (anche) dal Covid negli scorsi giorni. Sostanzialmente stabili le terapie intensive, che aumentano solo di una unità (oggi accolgono 36 pazienti). Nei reparti Covid ci sono 167 persone.

IL CASO

La Rsa di Maniago doveva servire come valvola di sfogo per la casa anziani di San Quirino, colpita dal contagio. E invece ieri è piombata nel cuore dell'emergenza. Proprio dalla residenza sanquirinese, infatti, sono entrate nella struttura due anziane inizialmente negative (doppio tampone) e successivamente rivelatesi positive con sintomi. La struttura è stata blindata (non sono consentiti accessi o dimissioni) e ora dovrà essere sanificata. Saranno effettuati tamponi agli operatori venuti a contatto con le due anziane.

IL RESOCONTO

In provincia di Pordenone è risultato positivo il parroco di Cordenons (Santa Maria Maggiore) Angelo Grillo. È lievemente sintomatico ed è in isolamento. Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 30 casi di persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari che sono risultati contagiati all'interno delle stesse strutture ammontano a 19. Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid-19 di cinque infermieri, quattro Oss, un tecnico di laboratorio, due tecnici di radiologia e un medico; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano-Isontina: due infermieri, un operatore tecnico e un coadiutore amministrativo; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale: un medico. Da aggiungere anche quattro casi di professionisti sanitari dell'Irccs Burlo Garofolo, struttura ospedaliera che accoglie bambini.

IN CLASSE

Per quel che riguarda le scuole, si registrano contagi di un singolo studente all'istituto tecnico Kennedy di Pordenone, alla scuola media di Maniago, alla scuola primaria Giotti di Trieste e alla scuola acconciatori di Maniago. Un contagio anche all'interno della scuola media Luzzatti, ad Azzano Decimo.

Infine - oltre ai casi di persone risultate positive rientranti da Romania, Francia, Bulgaria e Albania - da segnalare il contagio di tre sacerdoti a Trieste. Lo comunica il vicepresidente con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA