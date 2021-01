IL BOLLETTINO

PORDENONE È presto per considerarlo un segnale, dal momento che i dati devono sempre essere trasformati in tendenze per indicare una rotta precisa. Ma dopo giorni di aumenti, ieri il contagio ha subito una battuta d'arresto in tutta la regione. Nelle ultime 24 ore, infatti, il tasso di positività sui tamponi è crollato dal 14 all'8,4 per cento, con 647 casi e 7.714 tamponi molecolari. Nel conto ci sono anche 61 casi già risultati positivi al tampone antigenico nei giorni scorsi e confermati da test molecolare. Sono inoltre 2.016 i test rapidi antigenici realizzati e in cui sono stati rilevati 168 nuovi casi (8,33%). Per il secondo giorno consecutivo calano anche i ricoveri in Area medica: ora i pazienti ospitati sono 671 (lunedì erano 688. domenica oltre 700), mentre in Rianimazione ci sono 68 pazienti, uno in più rispetto a lunedì. I totalmente guariti aumentano a 41.208, i clinicamente guariti salgono a 1.165, mentre le persone in isolamento sono 12.179. Da inizio pandemia i casi sono 57.241 con la seguente suddivisione territoriale: 11.935 a Trieste, 25.119 a Udine, 12.318 a Pordenone, 7.150 a Gorizia e 719 da fuori regione.

I DECESSI

Venti i decessi registrati in regione, a cui si devono aggiungere due vittime risalenti rispettivamente al 23 novembre e all'11 dicembre. Tra loro anche una donna di 82 anni di Pordenone. In provincia, escluso il caso pregresso, i decessi sono stati sei. In città addio alla 89enne Nedda Dean, mentre all'ospedale cittadino è morto un uomo di 63 anni residente a Conegliano. A Spilimbergo non ce l'ha fatta l'80enne Romeo Bertuzzi, mentre in casa di riposo a Sequals addio al 91enne Aldo Mutton, originario di Caneva. Un'altra vittima anche alla casa di riposo di Spilimbergo. In Rsa a Maniago addio alla 90enne pordenonese Bruna Pighin. La Regione ha annotato anche il decesso di una donna di 93 anni alla casa di riposo di San Vito, vittima però già comunicata ieri su queste pagine.

IL RESOCONTO

Nessun nuovo caso all'Umberto I. Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 4 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali più due operatori. Nell'Asufc di un medico, 5 infermieri, 4 operatori, un tecnico e un autista; nell'Asugi di 4 infermieri, 5 operatori socio sanitari e un amministrativo; nell'Asfo di 2 medici, 3 infermieri, 2 operatori socio sanitari, un tecnico e 3 amministrativi. Al Cro positivi al Covid un medico, un infermiere, due operatori sociosanitari e un ausiliario.

M.A.

