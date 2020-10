IL BOLLETTINO

PORDENONE Crescita significativa dei casi in Friuli Venezia Giulia (settantadue nelle ultime 24 ore), e all'aumento dei contagi in regione si accompagna un dato rilevante che interessa da vicino la provincia di Pordenone: a salire, infatti, sono i casi di positività nelle scuole del territorio. Alcuni sono stati segnalati dalla Regione, all'interno del consueto bollettino della Protezione Civile. Altri, invece, sono stati rintracciati ieri sul territorio e quindi non risultano ancora conteggiati nel bilancio. Il Dipartimento di prevenzione si prepara a giornate di super-lavoro.

LA MAPPA

Dopo i casi rilevati al Grigoletti di Pordenone martedì (una classe è in quarantena), spunta una positività al Coronavirus anche al Kennedy, che sino ad oggi era rimasto al riparo dai contagi. Contagio segnalato anche allo Ial, mentre un piccolo alunno dell'asilo è risultato positivo alla materna di Torre, a Pordenone nord. Non finisce qui. Ieri, dopo la stesura del comunicato regionale, sono stati segnalati altri casi negli istituti scolastici. Per la precisione, il contagio è entrato in una classe all'Istituto comprensivo di Porcia, nella scuola di Cavasso Nuovo e continua a crescere con il quarto caso registrato al Marchesini di Sacile, la scuola della provincia che al momento fa segnare più studenti positivi al Coronavirus. Nel resto della regione, si segnalano casi alla scuola Einaudi di Cervignano (i tamponi saranno effettuati il 9 ottobre); alla scuola primaria di Moruzzo (positivi un insegnante e due alunni). Inoltre, sono risultati affetti da Coronavirus alcuni contatti extrascolastici della docente dell'istituto Buonarroti di Monfalcone colpita dal Covid.

IL RESOCONTO

Ieri in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 72 nuovi contagi, nove dei quali in provincia di Pordenone. Spicca Udine con 26 casi. Un numero simile non si registrava da metà aprile, ma oggi la situazione è nettamente diversa. In regione, infatti, ieri sono stati analizzati 5.174 tamponi e rispetto a martedì - ad esempio - la percentuale dei nuovi positivi in relazione ai test è addirittura scesa: da 1,67 per cento a 1,48 per cento. In tutta l'emergenza sanitaria non erano mai stati analizzati così tanti tamponi come ieri. Sale di un'unità anche il conto dei ricoveri in Terapia intensiva, che comunque resta a livelli minimi, considerata la disponibilità teorica di circa 150 posti letto in tutto il territorio regionale.

I NUMERI

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 966. Con il ricovero a Udine di un uomo (nato nel 1939) salgono a sei (+1) i pazienti in cura in terapia intensiva, mentre sale a 26 il numero dei ricoverati in altri reparti con l'ospedalizzazione di una persona di 64 anni e di una di 76 anni rispettivamente a Trieste e Udine. Non sono stati registrati nuovi decessi (355 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, evidenziando che ieri sono stati rilevati 72 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus, tra le quali rientrano anche due bambini di età inferiore a un anno, sono 5.034: 1.680 a Trieste, 1.699 a Udine, 1.123 a Pordenone e 510 a Gorizia, alle quali si aggiungono 22 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.713, i clinicamente guariti sono 21 e le persone in isolamento 913. Vanno segnalati due casi di Covid-19 tra i disabili seguiti dal Consorzio isontino servizi integrati (Cisi). Inoltre è in corso un accertamento per un possibile caso d'infezione di un operatore sanitario di Trieste. Infine, sono stati avviati accertamenti sul personale di un'azienda operante nel campo delle spedizioni di Trieste, su un dipendente di Fincantieri e su alcuni lavoratori delle aziende dell'indotto di quest'ultima.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA