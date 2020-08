IL BOLLETTINO

PORDENONE Cala da trentatre a venticinque il numero di nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore. Una lieve discesa, che però deve essere comparata con l'incremento dei numero di tamponi effettuati. Tra i 25 nuovi casi di positività riscontrati dalle autorità sanitarie regionali cinque sono riferibili al Friuli occidentale. Il numero maggiore di nuove positività - ma questo è un fenomeno che si registra già da alcuni giorni - è rilevato a Udine (dieci i nuovi casi) e a Trieste (7). Mentre quello di Gorizia si conferma, anche in questa fase di recrudescenza del virus, il territorio regionale meno colpito: i casi registrati continuano a essere infatti bassissimi, a livello di qualche unità. Restano fermi a zero, dopo le dimissioni dei due pazienti casarsesi di origine albanese, i ricoveri nella Terapia intensiva. E pure i ricoveri nei reparti Covid degli ospedali di Udine e Trieste restano stabili: anche ieri i casi erano tredici. Dall'inizio dell'epidemia le persone risultate positive al virus in regione sono 3.709; gli attualmente positivi sono 342 (12 più di ieri). Nessun paziente risulta in cura in terapia intensiva, mentre 13 sono ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati nuovi decessi (348 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati riscontrati 1.466 casi a Trieste, 1.167 a Udine, 814 a Pordenone e 254 a Gorizia, ai quali si aggiungono 8 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.019, i clinicamente guariti sono 7 e le persone in isolamento 322. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia. Intanto oggi partirà anche nel territorio del Friuli occidentale lo screening attraverso i test sierologici volontari per tutto il personale scolastico. Dalla Regione sono arrivati all'Azienda sanitaria del Friuli occidentale quasi seimila kit per eseguire i test. Chi volesse aderire all'iniziativa dovrà prenotarsi telefonando al call center regionale al numero 0434 223522 attivo dalle 7 alle 19. Le prenotazioni iniziate mercoledì scorso termineranno mercoledì 2 settembre. Lo screening prenderà invece il via nella giornata di oggi e proseguirà fino al giorno 4 settembre negli ambulatori delle cinque sedi distrettuali del territorio provinciale.

