IL BOLLETTINO

PORDENONE Cala ancora, anche se leggermente rispetto a martedì, il tasso di contagiati in relazione ai tamponi in Friuli Venezia Giulia. Ieri in regione sono stati rilevati 812 nuovi casi di Covid su 7.820 test effettuati, per un'incidenza che si è fermata al 10,38 per cento. Martedì il tasso di positività si era attestato al 10,7 per cento. Il contagio resta numericamente elevato, ma non si vedono più le percentuali vicine al 16-17 per cento di dieci giorni fa. La situazione, almeno da quel punto di vista, sembra essersi stabilizzata. Resta invece preoccupante quanto accade negli ospedali, dal momento che il trend dei ricoveri segue l'andamento del contagio non di oggi, ma di una-due settimane fa. Anche ieri in Area medica si è assistito a una crescita dei posti letto occupati: ora sono 652, una quota superiore al 50 per cento degli spazi disponibili in tutta la regione. Scendono invece le Terapie intensive, calate a 58 nelle ultime 24 ore. Ma in Rianimazione durante la seconda ondata non si è mai arrivati al limite. I totalmente guariti sono 16.214, i clinicamente guariti 402 e le persone in isolamento 13.983.

I DECESSI

Resta sempre molto alto il dato relativo alle vittime. Ieri hanno perso la vita 27 persone positive al Covid. Quattro i morti in provincia di Pordenone. Due lutti a Spilimbergo: hanno perso la vita il 90enne Giuseppe Cancian, storico gestore del bar Agli amici e la 79enne Luigia Mandalà di Barbeano. Primo decesso legato alla casa di riposo di San Vito: in ospedale a Pordenone è morta l'87enne Alfonsina Fogolin. Dalla casa di riposo era stata portata in ospedale a San Vito per altre patologie, ma in Medicina ha contratto il virus. Addio anche a una donna di 83 anni di Pordenone.

IL RESOCONTO

Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 71 casi di persone ospitateì, mentre gli operatori sono in totale 19. Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività di un ausiliario specializzato, un tecnico, undici infermieri, un medico e cinque operatori socio sanitari; nell'Asfo di un amministrativo, nove infermieri, un medico, uno psicologo, un autista e quattro operatori socio sanitari; nell'Asugi di un tecnico di laboratorio, due infermieri, un amministrativo, un medico, un operatore professionale, un operatore tecnico, un operatore socio sanitario; al Burlo di due amministrativi, un ingegnere e un tecnico; al Cro di un collaboratore professionale; all'Agenzia regionale di coordinamento per la salute di un amministrativo. Positivi il sindaco di Valvasone Arzene Maurmair e il presidente di Confartigianato Tilatti.

L'APPELLO

Negli ospedali la situazione è critica. Ancora non ci sono notizie ufficiali sull'apertura del reparto Covid a Spilimbergo e a causa dei contagi i medici scarseggiano. Per questo ieri Guido Lucchini, presidente provinciale dell'Ordine dei medici, ha lanciato un appello destinato soprattutto ai professionisti in pensione: «Nei reparti Covid - ha spiegato - il personale è oberato di lavoro ed è letteralmente allo stremo. Per questo chiediamo ufficialmente ai medici in pensione di farsi avanti e di dare una mano. Sto parlando di professionisti con alle spalle una storia di medicina generale, clinica medica, pneumologia. C'è bisogno del loro aiuto, che naturalmente sarà retribuito. È sufficiente fare domanda all'Arcs, partecipando al bando».

VACCINO

Di fronte alla previsione ministeriale di vaccinare in prima battuta tutti i dipendenti del sistema sanitario e gli operatori e agli ospiti delle residenze per anziani, la Regione sta operativamente collaborando con la struttura commissariale sulla fase logistica relativa ai frigoriferi speciali. Il Fvg sta collaborando con il governo nell'individuare i siti (dai 5 ai 7) dove realizzare le vaccinazioni.

