IL BOLLETTINO

PORDENONE A livello numerico il contagio cala, con soli 377 casi (di cui 70 pregressi) in 24 ore, ma rispetto a domenica torna a salire la percentuale di positivi sui tamponi: si è passati dall'11 al 12,93 per cento, in virtù dei 2.916 test di ieri. E il bilancio delle vittime torna ad essere molto pesante: 27 morti in regione, di cui tre in provincia di Pordenone. Ricoveri in calo in Rianimazione, dove ci sono 55 pazienti: in crescita di 20 unità invece in Area medica, che ora conta 565 persone.

LE VITTIME

A Travesio è morto Mario Bonotto, pensionato di 93 anni. A Roveredo addio a Severino Rizzotto di 75 anni. Era conosciuto perché a bordo di un furgoncino portava la verdura fresca in paese. A Sesto non ce l'ha fatta l'80enne Franca Rumiel. Gli altri decessi riguardano un uomo di 98 anni di Moggio Udinese, un uomo di 95 anni di Trieste, una donna di 93 anni di Tolmezzo, una donna di 93 anni di Torviscosa, una donna di 93 anni di Tolmezzo, una donna di 92 anni di Moggio Udinese, una donna di 91 anni di Cervignano, una donna di 90 anni di Trieste, una donna di 89 anni di Moggio Udinese, una donna di 88 anni di Trieste, una donna di 88 anni di Moggio Udinese, un uomo di 86 anni di Tolmezzo, una donna di 85 anni di Tolmezzo, una donna di 83 anni di Gorizia, un uomo di 82 anni di Palmanova, una donna di 80 anni di San Giovanni al Natisone, un uomo di 80 anni di Manzano, un uomo di 80 anni di Trieste, un uomo di 79 anni di Codroipo, un uomo di 79 anni di Trieste, un uomo di 79 anni di Coseano, un uomo di 77 anni di San Giovanni al Natisone, un uomo di 65 anni di Paularo e, infine, un uomo di 45 anni (affetto da precedenti patologie) di Duino Aurisina.

IL RESOCONTO

Per quel che riguarda le nuove positività al virus, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 23 casi di persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari che sono risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 10. Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Asufc le positività al Covid di un infermiere, due Oss e un medico; nell'Asfo di un infermiere; nell'Asugi di un infermiere, un tecnico e un Oss. Infine da registrare le positività al virus di una persona rientrata dalla Romania.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

