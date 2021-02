IL BINARIO PARALLELO

PORDENONE Manca chiarezza sul prosieguo della campagna vaccinale sul binario parallelo, quello percorso dal siero di AstraZeneca e dedicato alle persone con meno di 65 anni di età e senza gravi patologie pregresse. Al momento, infatti, è in corso la campagna dedicata agli insegnanti e ai dipendenti del mondo della scuola, affiancata da quella dedicata alle forze dell'ordine. Ma ci si interroga su come proseguirà la procedura quando (e non ci vorrà molto) docenti, dipendenti della scuola, poliziotti e carabinieri avranno ricevuto la prima dose. Al momento, infatti, non c'è una chiara indicazione da parte del ministero della Salute e della gestione commissariale dell'emergenza. Si parla in modo generico di categorie essenziali, ma non c'è una specifica che indichi le priorità da seguire per non sprecare tempo.

Le persone fragili sotto gli 80 anni, cioè i malati cronici e altre categorie a rischio alto, saranno vaccinate con le fiale della Pfizer e di Moderna, come sta avvenendo ad esempio per i disabili. Per tutti gli altri c'è AstraZeneca, affiancato nel prossimo futuro da Johnson&Johnson. «In regione - ha spiegato ieri il vicepresidente del Fvg e assessore alla Salute, Riccardo Riccardi - stiamo per proseguire con servizi ritenuti assolutamente essenziali come quelli legati al mondo della giustizia. Quindi si procederà con Tribunali e Procure della Repubblica». A Pordenone, ad esempio, si inizierà in Tribunale lunedì. Sulla fase successiva però molte nubi e poche luci. «Ci sono molte categorie che chiedono di ricevere il vaccino», ha spiegato sempre Riccardi. Ma una tabella di marcia ufficiale non c'è. Si è in attesa di un'indicazione precisa da parte del ministero della Salute. In mancanza della stessa sarà la Regione a valutare con gli esperti le categorie più a rischio.

Intanto a marzo in Friuli Venezia Giulia dovrebbero arrivare circa 80mila dosi del vaccino, tra le consegne di Pfizer, Moderna e AstraZeneca. Considerata la possibilità di ritardare la seconda dose di AstraZeneca a 12 settimane, si tratterà di una buona accelerazione potenziale.

