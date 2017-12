IL BILANCIO PORDENONE Si appresta a chiudere in questi giorni il suo primo anno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BILANCIOPORDENONE Si appresta a chiudere in questi giorni il suo primo anno alla guida del Corpo intercomunale dei Vigili urbani. Stefano Rossi aveva lasciato Pordenone a 19 anni per tornarci, con l'incarico di dirigente, allo scoccare della mezzanotte del 2017. Si è rimesso in gioco dopo otto anni trascorsi alla guida del Comando di Ravenna, un comune che ha il triplo degli abitanti e 200 agenti. «Ho pensato sin da subito di ascoltare il territorio, parlando con le persone Rossi traccia il bilancio del primo anno . E ad aprile, grazie...