PORDENONE L'anno in cui l'emergenza sanitaria ha messo a durissima prova anche il sistema produttivo si è chiuso con uno scenario fatto di chiaroscuri. Non vi è dubbio che il comparto che esce con le ossa meno rotte è quello manifatturiero. Nel settore industriale - seppure anche nella Destra Tagliamento si registra un numero di ore di cassa integrazione di oltre 20 milioni - dopo il lockdown di primavera la situazione ha mostrato una certa ripresa. Anche se con dei distinguo importanti tra settori e pure tra aziende. Molto peggio la situazione per il comparto del commercio e dei servizi.

Nell'industria l'anno nuovo si è aperto con la vendita della Savio, una delle aziende più importanti della metalmeccanica sul territorio, al gruppo belga Vandewiele. Non è certo stato un fulmine a ciel sereno: l'asta per la vendita del gruppo era partita quasi due anni fa, poi anche a causa dell'emergenza Covid le trattative internazionali avevano subito un rallentamento. Ma quali potrebbero essere le conseguenze dell'operazione sullo storico stabilimento di Pordenone? «Chiederemo - fa sapere Gianni Piccinin, segretario provinciale dei metalmeccanici Cisl - un incontro urgente per capire quali ricadute potranno esserci. Anche se prima della primavera non si potrà ragionare sul piano industriale. Di certo una cosa ci tranquillizza e ci dà qualche certezza: l'essere passati da una proprietà di tipo finanziario a un grande gruppo industriale guidato da una famiglia ci rassicura. Ma è chiaro che i dubbi ci sono. Bisognerà capire quali saranno le strategie industriali e quindi gli investimenti sui siti italiani che dovrebbero essere quelli in cui si fa la ricerca e la produzione a tecnologia più avanzata». Insomma, c'è da aspettare il piano industriale. Intanto il sindacato auspica che, a fine marzo, non ci sia l'inaugurazione di una politica di licenziamenti visto che decadrà la norma che oggi li blocca. «Bisognerà anche aprire un confronto con il territorio e con il governo su un tema più ampio. Non è possibile che una azienda come Electrolux non riesca a fare i volumi previsti perché dalla Cina o dalla Turchia non arrivano i componenti. È necessario cominciare a ragionare sul perché quei componenti non possano essere realizzati in Italia o sul territorio». E ad auspicare sviluppi positivi sulla vicenda Savio è anche Simonetta Chiarotto che guida la Fiom Cgil provinciale. «Auspichiamo che dopo due anni di difficoltà il passaggio di mano porti una svolta finalmente positiva». Rispetto all'anno appena finito la segretarie Fiom sottolinea: «La categoria dei metalmeccanici è stata la prima fin dall'inizio della pandemia a spingere con forza le imprese a mettere davanti a tutto la salute dei lavoratori. E ancora una volta è stata la categoria che più di altre ha spinto per applicare le disposizioni dei dpcm e le normative nelle aziende. Questo ha consentito, fino a oggi, di rendere le fabbriche luoghi di lavoro sicuri e ha impedito che diventassero focolai di contagio. Il 2021 deve essere - continua la sindacalista - l'anno dei rinnovo del contratto nazionale. La Fiom ha il peso maggiore nella gestione del confronto perché è il sindacato che detiene più del 50 per cento della rappresentanza. E quindi è l'unica che può a livello nazionale validare l'eventuale ipotesi di rinnovo». Un dato che è stato recentemente confermato, con il successo in molte Rsu nelle fabbriche, anche a Pordenone dove la Fiom, dopo la certificazione del voto, detiene oltre il 55% dei consensi tra i lavoratori.

