IL BILANCIO

PORDENONE In Fvg altre tre persone oltre all'anziana pordenonese, hanno perso la vita a causa del Covid-19. Dall'inizio di marzo 224 cittadini udinesi, pordenonesi, goriziani o triestini sono stati sconfitti dal nemico invisibile. Pur a un ritmo inferiore rispetto a quello di qualche settimana fa, il bilancio dei decessi registra un aumento quotidiano. Ma se si va oltre la registrazione delle nuove vittime, quella di ieri è stata forse la giornata più incoraggiante da quando la Regione ha iniziato a diffondere quotidianamente i dati. E lo è stata per diversi motivi, tutti validi per guardare al prossimo futuro con più fiducia.

L'EPIDEMIA RALLENTA

Solo 14 nuovi contagi da sabato a ieri. Si tratta del dato più basso dall'inizio dell'emergenza, compresi i primi giorni di monitoraggio della situazione. E non si può dire che il sistema sanitario abbia ridotto di molto il numero dei tamponi: nelle 24 ore prese in considerazione, infatti, sono stati circa 1.300. Significa che la macchina della prevenzione ha trovato un caso positivo al Coronavirus ogni 92 tamponi effettuati. Il ritmo di crescita dell'epidemia ieri è stato vicino allo zero. Nel recente passato, quando si erano verificati cali sostanziali del contagio, essi erano sempre stati correlati a un corrispondente calo dei tamponi effettuati. Ieri no, ieri si è trattato di una frenata vera e propria, che ci si augura di poter confermare anche oggi, in modo da inaugurare una tendenza oltre al dato singolo. In provincia di Pordenone, secondo i dati diffusi nel pomeriggio dalla Prefettura, è stato registrato un nuovo calo delle persone attualmente positive (un numero ottenuto sottraendo ai contagiati totali i deceduti e i guariti): ieri erano 398 mentre sabato 404. I ricoveri in ospedale sono saliti di un paziente: sono 52 contro i 51 di sabato. Il dato è stabile. Sempre 351 i pazienti positivi in isolamento domiciliare e 38 i comuni coinvolti direttamente nell'emergenza. Molto positivo anche il dato relativo ai pazienti che hanno definitivamente sconfitto il Coronavirus in Friuli Venezia Giulia. In sole 24 ore sono guarite completamente (doppio tampone negativo confermato) 75 persone, per un totale arrivato a toccare quota 968. I guariti giornalieri, quindi, sono stati cinque volte tanto i contagiati. Sono 25 i pazienti che attualmente si trovano in Terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti risultano essere 140 e le persone in isolamento domiciliare sono 1.172.

