IL BILANCIO

PORDENONE «Il nemico ci ha messo a dura prova, perché una concentrazione spazio-temporale del fenomeno così alta non se l'aspettava nessuno. Sono stati giorni difficili, ma non ci siamo mai spaventati. Il sistema ha saputo reagire grazie alle professionalità che lo innervano, e grazie a una Regione (intesa come istituzione) come il Friuli Venezia Giulia che ha dimostrato di saper prendere in mano la situazione, decidendo al meglio di fronte a una situazione mai vista prima. Ora dobbiamo ricominciare a vivere, siamo in una fase che io definisco di accompagnamento del virus». E si spera che la direzione dell'accompagnamento sia quella dell'uscita. Joseph Polimeni, direttore generale dell'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale, ha finalmente il tempo per sedersi e pensare. Ripensare, anzi, a tre mesi che nessuno gli aveva pronosticato al momento di accettare il nuovo incarico.

L'EMERGENZA

Terapia intensiva piena, nuovi reparti covid sia in ospedale che in altre strutture (l'Hospice e l'Rsa di San Vito, la zona rossa della casa di riposo di Castions), pazienti gravi da dirottare a Udine e Trieste per mancanza di spazi, decine di contagiati ogni giorno con tanti sintomatici. «Ma non siamo mai stati travolti - spiega oggi Polimeni - e ciò è accaduto grazie alle persone che hanno lavorato pancia a terra sull'emergenza. Non c'è mai stata paura, perché immediatamente è emersa la capacità di adattamento del sistema».

LA GESTIONE

«Siamo in una nuova fase - va avanti Polimeni - che è quella della gestione dell'emergenza, o meglio della gestione di una situazione nuova. La partita adesso dobbiamo giocarla sul territorio, ed è per questo che le Usca (le Unità speciali di continuità assistenziale, ndr) sono una buona idea e rimarranno potenzialmente attive. Ci stiamo avviando verso una gestione cronica del virus, con la necessità di intercettare sul territorio i potenziali casi pericolosi e di prendere in carico i soggetti che hanno bisogno di cure intermedie, cioè da somministrare a domicilio e non più in ospedale». Una nuova fase che a livello sanitario non dovrà dipendere dalla vita che torna a scorrere al di là del cancello del Santa Maria degli Angeli. I comportamenti delle persone non sono parametri controllabili clinicamente, per questo la sanità dovrà imparare a gestire la situazione con un piano valido in qualsiasi caso. «Anche se la diffusione dell'infezione dovesse riacutizzarsi - ammette Polimeni -: dobbiamo farci trovare pronti e lo saremo, avendo la capacità di riattivare tutti i reparti dedicati. Ma speriamo di non doverlo fare mai».

IL FUTURO

Virus indebolito (oppure no), carica virale spenta (oppure no), Covid clinicamente morto (oppure no). La stessa comunità scientifica sembra dividersi sul futuro dell'epidemia. «Può essere - illustra Polimeni - che la virulenza sia effettuvamente diminuita. Ed è un fatto che clinicamente non abbiamo praticamente più casi. Ma non vedere a livello clinico e ospedaliero la presenza di un virus, non significa che questo virus non esista più. In realtà circola, anche se meno di prima. A livello epidemiologico il fenomeno c'è ancora, anche se per fortuna non causa più la sintomatologia aggressiva di qualche settimana fa». E l'autunno, sarà davvero la stagione del ritorno della minaccia? Sul punto Polimeni non si sbilancia. «Consiglio solo di fare il vaccino contro l'influenza, così saremo più rapidi ad escludere che si tratti di una malattia e a concentrarci su quella giusta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA