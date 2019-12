IL BILANCIO

PORDENONE Il Friuli Occidentale può vantare uno standard di sicurezza sempre più elevato. È il risultato di un'attività di prevenzione molto intensa, che conferma Pordenone al vertice delle classifiche nazionali in fatto di sicurezza e qualità della vita. «Sono risultati lusinghieri e positivi, raggiunti grazie a un lavoro di squadra - ha rimarcato il questore Marco Odorisio nella sua conferenza di fine anno - e applicando gli strumenti a nostra disposizione in chiave di prevenzione». Gli strumenti a cui il questore fa riferimento non sono soltanto i controlli straordinari del territorio (88 con l'impiego di 355 pattuglie e 104 servizi straordinari di vigilanza), ma anche le misure di prevenzione, i provvedimenti in materia di immigrazione e di polizia amministrativa.

GLI STOP

La Divisione Anticrimine, ad esempio, quest'anno ha applicato 68 avvisi orali (29 nel 2018), 121 fogli di via obbligatori (38 nei confronti di stranieri), 22 ammonimenti per atti persecutori, 17 per violenze domestiche, 4 Daspo a tifosi violenti e 4 Daspo in luoghi pubblici (compresi i divieti a frequentare bar). Nel capitolo della prevenzione rientrano anche i 15 (8 nel 2018) provvedimenti di chiusura che dal 17 gennaio al 20 novembre hanno colpito bar, agriturismo e anche un albergo di Pordenone, Porcia, Aviano, Roveredo in Piano, Sacile, Cordenons, Pasiano e Maniago. «In alcuni casi - ha sottolineato Odorisio - gli esercenti hanno permesso che all'interno dei locali si spacciasse droga». Stop anche a una sala giochi, a San Vito al Tagliamento, a cui è stata revocata l'autorizzazione perchè aveva installato apparecchi non autorizzati.

STUPEFACENTI

Quello dello spaccio e del consumo di stupefacenti è forse il settore che più di altri ha raccolto l'effetto dell'attività 2018, quando sono stati intensificati i controlli nelle scuole e nei luoghi di aggregazione giovanile. Su 36 persone denunciate, 16 sono state arrestate. E delle 56 segnalate alla Prefettura per uso personale, soltanto 7 erano minorenni. Secondo il questore, il dato è significativo. Perchè nel 2018, il 40% circa delle persone segnalate non aveva ancora raggiunto la maggiore età. L'attività antidroga ha permesso di sequestrare 50,34 grammi di eroina, 46,84 di cocaina, 133, 10 di hascisc e 2.910 di marijuana.

IMMIGRAZIONE

Si è lavorato tanto anche in questo delicato settore. Le espulsioni sono salite a 63, di cui fanno parte 15 accompagnamenti alla frontiera e 25 ai centri di permanenza per il rimpatrio. Ben 34 gli ordini di lasciare l'Italia e 13 gli ordini di allontanamento eseguiti. Nel corso dell'anno sono stati revocati anche 9 permessi di soggiorno (7 per motivi giudiziari e 2 per ragioni amministrative).

CITTADINI DETECTIVE

La sala operativa quest'anno ha ricevuto 12.363 chiamate (10.783 l'anno scorso), a cui sono seguiti 2.074 interventi con 59 arresti e 362 denunce. Gli interventi sono diminuiti (2.788 nel 2018), ma sono aumentate le segnalazioni da parte dei cittadini. C'è chi indica auto o persone sospette, chi segnala liti o situazioni poco chiare che merito un approfondimento da parte delle forze dell'ordine. «I cittadini - conferma il questore - interagiscono di più con la Polizia di Stato e questo è un sintomo di fiducia nelle istituzioni».

C.A.

