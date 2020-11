L'approvazione del bilancio consolidato 2019, la ricognizione dello stato di attuazione al 31 dicembre 2019 del Dup (Documento Unico di Programmazione) riferito al periodo 2019-2021 e il Dup 2021-2023. Sono i punti all'ordine del giorno del Consiglio comunale che si riunirà in videoconferenza lunedì alle 17.30. I presidenti dei gruppi consiliari, in conferenza preparatoria dei lavori, hanno stabilito di chiudere la seduta alle 21.30 e in ogni caso fino all'esaurimento della discussione delle delibere. Tuttavia, se dovesse avanzare del tempo, si procederà con l'esame delle mozioni. In agenda la proposta del gruppo di Forza Italia che invita l'Esecutivo ad affrontare la tematica legata alla legge 3/2019 relativa alle misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica amministrazione e sui negativi effetti sul mondo dell'associazionismo della legge cosiddetta spazzacorrotti. Un documento analogo è stato presentato pure dal gruppo consiliare di Fratelli d'Italia che sollecita l'istituzione del registro di bigenitorialità e suggerisce di attuare iniziative a favore dei minori in affido per scongiurare illeciti. Inoltre propone di esprimere solidarietà alla senatrice Segre e a tutte le vittime dei regimi totalitari, solidarietà alla senatrice raccomandata anche dal gruppo del Pd che invita l'Esecutivo anche a rafforzare l'impegno contro la azzardopatia. Ed infine i gruppi consiliari di minoranza hanno sottoscritto la mozione che tratta del lascito Mario Bortolotto al Comune di Pordenone.

