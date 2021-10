Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

La Commemorazione dei Caduti, la festa dell'Unità nazionale e la giornata delle Forze armate come ogni anno si celebrano il 2 e il 4 novembre. Martedì 2 novembre alle 9 nella chiesa di San Francesco in Via Cappuccini verrà celebrata la messa in suffragio dei Caduti cui seguirà il corteo che si trasferirà al cimitero urbano di ove verrà deposta la corona al monumento ai Caduti Italiani e Austro-Ungarici. Giovedì 4 la cerimonia in...