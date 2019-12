Il 2020 porta le colonnine elettriche Quindici prese per le auto del futuro

LA SVOLTA ECOLOGICA

PORDENONE Quindici colonnine di elevata potenza (si parla di 21 kilowatt) per la ricarica elettrica delle auto. Sono quelle che con il nuovo anno, su una superficie complessiva di 375 metri quadrati, verranno installate in più punti della città. «Parliamo di un investimento importante - puntualizza l'assessore Cristina Amirante - che prevede la creazione, a carico del privato (il bando prevede la durata di otto anni), di appositi stalli sui quali gli utenti potranno ricaricare i loro veicoli. L'obiettivo non è soltanto quello di abbassare i livelli di emissione di polveri sottili nell'atmosfera ma anche quello di rivedere la mobilità di Pordenone». I siti individuati sono 15 e permetteranno di ricaricare 30 veicoli contemporaneamente. Indicati nel piano l'ospedale Santa Maria degli Angeli, il palazzetto dello sport, la fiera, il parcheggio San Valentino, la piazza di Torre, il parcheggio dietro la chiesta di via Domicilla, il parcheggio Marcolin, l'università, il parcheggio pubblico nella zona della Santissima, il parcheggio della chiesa di Rorai, la piazzola di via Codafora-via Bertossi, la stazione ferroviaria, l'area del velodromo Bottecchia, piazzale Ellero dei Mille e l'intersezione tra viale Cossetti e viale Trieste. Il Comune ha chiesto al privato un canone per l'utilizzo del suolo. «Per l'azienda che le installerà sostiene l'assessore Amirante si tratta di un investimento importante che va dai 5 ai 10mila euro a colonnina (in grado di ricaricare contemporaneamente, in due ore, altrettanti veicoli). Come amministrazione abbiamo voluto indicare i punti per evitare che le colonnine stesse possano essere posizionate senza una logica. Vogliamo inoltre che l'operatore di turno metta a disposizione per il servizio di ricarica metodi di pagamento differenziati che possano pertanto soddisfare le esigenze di tutti e che, cosa non di poco conto, garantisca controllo e pulizia dei siti». Il futuro a Pordenone, dunque, è più green. Un'auto elettrica ha un impatto limitato sull'ambiente. In più fa pochissimo rumore. L'inquinamento acustico è quasi nullo, senza dimenticare che, almeno per quanto riguarda Pordenone, il servizio di colonnine elettriche è coerente con il piano del traffico e permette la riduzione dell'inquinamento atmosferico. I dati relativi alle presenza di auto elettriche in città sono soddisfacenti ma ancora lontani da una buona media: sono una quarantina i veicoli, poiché elettrici, che hanno avuto l'autorizzazione da Gsm a non pagare la sosta. Si tratta di mezzi che utilizzano sia i residenti in città che anche persone che raggiungono quotidianamente Pordenone per lavoro.

Al.Co.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

