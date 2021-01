Ieri, sia in città che in provincia, è andato in scena l'ultimo giorno giallo prima della stretta che da oggi e (almeno) per le prossime tre settimane (ne servono due, più una di consolidamento) riporta il Friuli Venezia Giulia al secondo livello delle restrizioni. Tanta gente ieri lungo le strade del centro di Pordenone, ma non si sono viste le folle pre-natalizie, a conferma di come fosse stata la corsa agli acquisti per le feste a spingere le persone lungo i corsi nella scorsa zona gialla. Ieri invece si è notato un flusso decisamente più ordinato. Piccola boccata d'ossigeno (ma non basterà) per bar e ristoranti, che nell'ultimo giorno di zona gialla hanno lavorato bene con i locali pieni nel rispetto delle norme di sicurezza imposte dai protocolli. Da oggi giù le saracinesche di bar e ristoranti, asporto vietato dalle 18 per i bar sprovvisti di una cucina, spostamenti senza autocertificazione consentiti solo all'interno del proprio Comune e (con il documento) tra Comuni con meno di 5mila abitanti nonché distanti meno di 30 chilometri. Si potranno visitare (solo in due persone) amici e parenti, ma unicamente nel proprio Comune di residenza o di domicilio. Per tutti gli altri spostamenti servirà l'autocertificazione, che dovrà attestare i motivi di lavoro, necessità o urgenza. Resteranno in ogni caso aperti i negozi, come era avvenuto anche nella scorsa zona arancione.

