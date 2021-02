IL BOLLETTINO

PORDENONE Il tasso di contagio in Friuli Venezia Giulia scende leggermente e si colloca al 5,8 per cento sui tamponi. Ieri contagi molto bassi a causa anche della solita riduzione dei test analizzati che si verifica in corrispondenza del fine settimana. In regione sono stati trovati 132 nuovi casi (106 da tampone molecolare) e in provincia di Pordenone solamente dieci in 24 ore. I test complessivi sono stati 2.242. I totalmente guariti sono 55.226, i clinicamente guariti salgono a 1.681, mentre diminuiscono le persone in isolamento che risultano essere 10.152. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 70.244 persone con la seguente suddivisione territoriale: 13.905 a Trieste, 31.221 a Udine, 15.894 a Pordenone, 8.384 a Gorizia e 840 da fuori regione.

Come accade sempre dopo i giorni festivi, anche ieri si è verificato un leggero rialzo dei ricoveri in Area medica, che ora accolgono 527 persone (sei in più) mentre restano stabili a 63 posti occupati le Terapie intensive.

I DECESSI

Il bollettino di ieri ha registrato 34 vittime, ma ben 19 sono decessi riferiti a gennaio e al periodo tra l'1 e il 5 febbraio. In provincia di Pordenone tre vittime. In città addio a un uomo di 81 anni. La Regione ha segnalato anche il decesso della 79enne Domenica Zatti a Casa Serena, ma la donna non era più positiva al Covid come confermato dalla struttura. A Valvasone Arzene non ce l'ha fatta un uomo di 78 anni, mentre la comunità di Tramonti di Sotto piange la scomparsa di Osvaldo Beacco. Aveva 80 anni.

IL RESOCONTO

La buona notizia arriva dagli ospedali e dalle case di riposo. Dopo mesi, infatti, ieri il bollettino regionale non ha riportato contagi tra gli operatori sanitari e nelle residenze per anziani. «Nel settore delle residenze non sono stati rilevati casi di positività né tra le persone ospitate nelle strutture regionali né tra gli operatori sanitari che operano all'interno delle stesse strutture. Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina la positività al Covid di un infermiere».

