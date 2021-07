Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Non ce l'ha fatta il 78enne di Cordenons Vittorio Cerabolini. Era ricoverato in Terapia intensiva a Udine dopo aver contratto il Covid seppur in seguito all'iniezione della dose di Johnson&Johnson, effettuata a giugno. Si è trattato del primo decesso dal 30 giugno scorso. Ieri in Fvg sono stati trovati 75 contagi, 28 dei quali in provincia di Pordenone. Invariati i ricoveri, che calano solo in Intensiva a causa del decesso del 78enne...