IL BOLLETTINO

PORDENONE Resta elevato il tasso di contagio in Friuli Venezia Giulia. Ieri l'incidenza sui tamponi è stata del 7 per cento, con 643 casi su 9.108 tamponi, tra molecolari e rapidi antigenici. La maggior parte dei casi è stata rilevata ancora in provincia di Udine. Solamente 75 i contagi registrati in provincia di Pordenone, territorio che in questo momento si conferma meno in difficoltà rispetto al Friui Centrale. I totalmente guariti sono 62.879, i clinicamente guariti 2.104, mentre le persone in isolamento oggi risultano essere 10.485. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 78.799 persone con la seguente suddivisione territoriale: 14.987 a Trieste, 36.545 a Udine, 17.045 a Pordenone, 9.319 a Gorizia e 903 da fuori regione.

In lieve crescita i ricoveri: in Area medica i pazienti sono 392, cioè sei in più rispetto a mercoledì. Una persona in più in Terapia intensiva, reparto che ora conta 63 posti occupati.

IN CLASSE

Un caso di contagio tra gli allievi della scuola IV Novembre di Pordenone, nella sede di via Gozzi. L'Azienda sanitaria è intervenuta mettendo in quarantena l'intera classe e alcuni insegnanti, per un totale di 20 persone. Lunedì saranno effettuati i test rapidi. La scuola rimane aperta.

I DECESSI

Dieci le vittime segnalate dalla Protezione Civile. Un decesso a Maniago, dove non ce l'ha fatta un uomo di 83 anni, Arrigo Grisostolo, ricoverato in ospedale a Pordenone. I decessi complessivamente ammontano a 2.876, con la seguente suddivisione territoriale: 644 a Trieste, 1.441 a Udine, 598 a Pordenone e 193 a Gorizia.

IL RESOCONTO

Nel settore delle residenze per anziani è stato rilevato un solo caso di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali. Nessun contagio tra gli operatori sanitari delle stesse. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale la positività al Covid di un amministrativo, due medici, un operatore socio sanitario e un tecnico; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un infermiere e due operatori socio sanitari. Infine, da evidenziare le positività di due persone rientrate dall'estero (Usa e Cuba).

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

