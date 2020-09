Ieri in Friuli Venezia Giulia sono stati registrati 37 nuovi contagi, in leggero aumento (nove casi in più) rispetto alla rilevazione di giovedì ma sempre su un numero molto alto di tamponi, anche ieri abbondantemente superiore ai tremila. Tredici i nuovi positivi rilevati in provincia di Pordenone. Sono figli dei soliti focolai, ormai conosciuti e limitati. In contrasto c'è il livello delle ospedalizzazioni: ieri, infatti, sono calati di quattro unità i ricoveri ordinari. Sei pazienti restano invece in Terapia intensiva a Udine. Altri due positivi tra i membri dell'equipaggio della nave da crociera nel cantiere di Monfalcone, ma su oltre 200 tamponi. Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 719 (sei in più rispetto a giovedì). Sei pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 17 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (350 in totale). Lo ha comunicato il vicepresidente con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Ieri sono stati rilevati 37 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.526: 1.592 a Trieste, 1.494 a Udine, 1.010 a Pordenone e 413 a Gorizia, alle quali si aggiungono 17 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.457, i clinicamente guariti sono 6 e le persone in isolamento 690. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 69 a Pordenone e 7 a Gorizia.

