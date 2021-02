IL BOLLETTINO

PORDENONE Si alza leggermente (ma l'aumento è solo decimale) il tasso di contagio in Friuli Venezia Giulia. Ieri a fronte di 5.783 tamponi (tra molecolari e test rapidi) sono stati trovati 355 nuovi casi di Coronavirus (252 da molecolare e 103 da test rapido). L'incidenza sugli esami è del 6,1 per cento contro il 5,9 di mercoledì. Netta diminuzione dei tamponi, che mercoledì erano stati più di 11mila. Prosegue il calo dei malati nelle Medicine Covid: ieri risultavano ricoverate 550 persone, 11 in meno rispetto a 24 ore prima. Preoccupa invece la situazione nelle Rianimazioni, giunte a ospitare 64 pazienti, uno in più in 24 ore. I totalmente guariti sono 53.616, i clinicamente guariti salgono a 1.601, mentre le persone in isolamento sono 10.647.

IN CLASSE

Cresce il focolaio alla Rosmini. Nuovi positivi sono stati trovati in tre classi, che vanno in quarantena. Una sezione invece torna a scuola da oggi. Tutti negativi invece alla Svevo di Fontanafredda. Si rientra in aula.

I DECESSI

In Fvg sono stati registrati 19 morti, di cui tre pregressi. Sempre tre anche le vittime in provincia di Pordenone. A Fiume Veneto addio a un uomo di 61 anni della frazione di Praturlone. Altro lutto a Maniago, nella frazione di Campagna, dove non ce l'ha fatta il 79enne Giovanni Dal Frate. Infine ancora un decesso a Sesto al Reghena, dove è morta una pensionata di 83 anni. I decessi complessivamente ammontano a 2.490, con la seguente suddivisione territoriale: 568 a Trieste, 1.205 a Udine, 550 a Pordenone e 167 a Gorizia.

IL RESOCONTO

Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 15 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse sono in totale 4. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale la positività al Covid di quattro infermieri e due amministrativi; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un tecnico e di un operatore socio sanitario; nessun caso nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale. Infine si registra la positività al virus di due persone rientrate dall'estero (Francia e Turchia).

