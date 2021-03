Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Risale, come accade di norma dopo ogni fine settimana, il tasso di contagio in Friuli Venezia Giulia. Ieri si è attestato all'8,5 per cento, a fronte di un numero limitato di tamponi, cioè meno di 4mila in 24 ore. In regione sono stati trovati 301 contagi, 111 dei quali in provincia di Udine, il territorio sempre più colpito. Solamente 16, invece, i nuovi positivi individuati in provincia di Pordenone. Contagiato il sindaco di Polcenigo,...