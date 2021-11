Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BOLLETTINOPORDENONE Cala rispetto a lunedì scorso il numero dei contagi in Friuli Venezia Giulia, anche se sono stati eseguiti più di mille tamponi molecolari in meno rispetto alla stessa data. Una settimana fa i nuovi casi erano stati 396, mentre ieri i positivi rilevati si sono fermati a quota 298, 147 dei quali ancora una volta in provincia di Trieste. In crescita i ricoveri nelle Medicine (ma nel week-end il dato risente della...