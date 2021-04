Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BOLLETTINOPORDENONE Rimane basso, ed è una buona notizia, il tasso di contagio in Friuli Venezia Giulia. Anche dopo un consistente aumento di tamponi, seguito al naturale calo registrato nei giorni festivi, il rapporto tra i positivi e i test è rimasto limitato, cioè al 3,9 per cento. Ieri in tutta la regione sono stati trovati 286 nuovi contagi su più di 7mila tamponi analizzati dai laboratori. In provincia di Udine i casi sono stati...