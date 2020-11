IL BOLLETTINO

PORDENONE Gli unici dati veramente riferiti a ieri sono quelli delle vittime - 25 in regione - e dei ricoveri, con un calo delle Rianimazioni (53 pazienti) e una lieve crescita in Area medica, che ora conta 604 persone. I numeri del contagio, infatti, sono drogati dall'aggiunta di tanti (troppi) tamponi e casi riferiti addirittura ad ottobre. Nel corso del periodo dal 23/11 al 28/11 sono stati rilevati 1.184 nuovi contagi su 9.453 tamponi. A questi casi si aggiungono altre 248 positività pregresse (5.548 tamponi) registrate da laboratori privati nel periodo che va dal 1/10 al 22/11. Il totale dei tamponi presi in considerazione, quindi, sale addirittura a quota 15mila, mentre il contagio accumulato raggiunge i 1.432 casi. I totalmente guariti sono 14.249, i clinicamente guariti 349 e le persone in isolamento 13.339.

COS'È SUCCESSO

In Regione, ieri, sono arrivati in un colpo solo dei dati pregressi elaborati dalla società Insiel. Ma si tratta di contagi riferiti anche ad ottobre, quindi a una fase diversa della pandemia. Il tasso di positività sui tamponi, stando ai numeri totali, è sotto il 10 per cento, mentre su base giornaliera è leggermente superiore.

VITTIME E RESOCONTO

Tre i decessi nel Pordenonese. A San Vito (Madonna di Rosa) non ce l'ha fatta il 76enne Piero Molinaro, volto della Tilaventina calcio, deceduto però il 25 novembre. A Cordenons addio all'87enne Adelchi Del Pup. A Fiume Veneto è morto Alfonso detto Renzo Degano, 89 anni, la cui storia è riferita nelle pagine di provincia. Per quel che riguarda le nuove positività al virus, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 84 casi di persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari che sono risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 37.

Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di cinque infermieri, un amministrativo, un terapista della riabilitazione, un'ostetrica, un tecnico di laboratorio, sette Oss e due medici; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di due infermieri, tre Oss e due amministrativi; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di due amministrativi, due infermieri e un medico; al Burlo di Trieste un tecnico. Infine, da registrare le positività al virus di quattro persone rientrate dall'estero: Bangladesh, Bosnia, Australia, Romania.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA