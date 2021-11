Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Cala il contagio ma con molti meno tamponi. Continua a preoccupare la situazione degli ospedali, anche in virtù della consueta lentezza delle dimissioni durante il fine settimana. Ancora sei morti in 24 ore, per un tasso di letalità che in Friuli Venezia Giulia si mantiene alto rispetto a quello relativo alla media nazionale. La buona notizia riguarda il confronto con lunedì scorso, quando in regione erano stati calcolati 298 contagi. Ieri...