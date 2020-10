IL BOLLETTINO

PORDENONE Cala leggermente il contagio in Friuli Venezia Giulia, ma in provincia di Pordenone ci sono due casi che preoccupano. Uno è relativo a un inizio di focolaio in un'attività produttiva di Brugnerae l'altro è riferito a due infermiere risultate positive nel Pordenonese. Si tratta, nel secondo caso, di pazienti asintomatiche, ma la loro particolare posizione lavorativa ha fatto alzare il livello di guardia in provincia.

IL RESOCONTO

Dopo i 146 casi registrati venerdì, ieri il contagio si è fermato a 126 nuovi positivi in 24 ore. Il maggior numero di contagi è stato registrato a Trieste, con 51 casi, mentre in provincia di Pordenone ci si è fermati a 11 positivi. Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 1.264. Rimangono sei i pazienti in cura in terapia intensiva e 23 i ricoverati totali in altri reparti. Nessun nuovo decesso è stato registrato (355). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Ieri sono stati rilevati 126 nuovi contagi. Analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 5.416: 1.808 a Trieste, 1.844 a Udine, 1.183 a Pordenone e 555 a Gorizia, alle quali si aggiungono 26 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.797, i clinicamente guariti sono 20 e le persone in isolamento 1.215. I deceduti sono 198 a Trieste, 77 a Udine, 72 a Pordenone e 8 a Gorizia.

LA STRETTA

Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha firmato ieri un'ordinanza contingibile e urgente di Protezione civile per la chiusura, nel territorio del Comune di Trieste, dalle ore 23 di ieri, sabato 10 ottobre, e fino alle ore 5 di oggi, domenica 11 ottobre, dei locali che effettuano prevalente attività di somministrazione di bevande di qualunque genere e tipo. Nell'atto, siglato la massimo esponente della giunta regionale, si evidenzia come l'evento della Barcolana favorisca «un notevole afflusso di persone nelle zone centrali della città prospicienti il mare». In considerazione di ciò, quindi, viene ordinata la chiusura, dalle 23 alle ore 6, dei locali che «effettuano prevalente attività di somministrazione di bevande di qualunque genere e tipo ed il divieto di distribuzione ed il consumo di bevande in lungo pubblico anche all'aperto». Si tratta della prima decisione simile in Friuli Venezia Giulia. La scelta è stata dettata dagli assembramenti segnalati venerdì sera nel centro storico di Trieste.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA