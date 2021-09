Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

In Fvg su 3.756 tamponi molecolari sono stati rilevati 85 nuovi contagi (tra cui 2 migranti) con una percentuale di positività del 2,26%. Sono inoltre 3.850 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 27 casi (0,70%). Nessun decesso. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 13 e sono 49 gli ospedalizzati in altri reparti. È un dato stabile.I decessi complessivamente ammontano a 3.801, con la seguente suddivisione...