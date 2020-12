I LAVORI

PORDENONE Icm Spa, società tra i top player italiani nel settore delle costruzioni, con la pordenonese Cimolai, si sono aggiudicate un prestigioso contratto con il Cern, European Organization for Nuclear Research, per la costruzione del Cern Science Gateway (in foto) a Ginevra. La firma del progetto è quella dell'illustre archistar Renzo Piano, principale artefice del polo dedicato al mondo della fisica e in generale delle scienze, che sarà aperto a tutti gli appassionati di ogni età. La realizzazione del nuovo centro visitatori dell'organizzazione, avverrà in associazione con la Cimolai di Pordenone. Un traguardo importante per le due aziende, che con questo contratto, del valore di 54 milioni di euro, aumentano la sua autorevolezza nel settore e aggiunge la Svizzera come nuova presenza di mercati esteri in cui operano. Laboratori, spazi espositivi, persino una foresta con più di 400 alberi, ma soprattutto un auditorium di 900 posti. Tra i 5 edifici, che il Gruppo Icm- Cimolai realizzeranno, c'è anche la costruzione di una sala dedicata a Sergio Marchionne. L'auditorium, dedicato alla memoria del compianto amministratore delegato di FCA che ha rivoluzionato il mondo dell'automotive, rientra in una più ampia collaborazione tra il Cern e FCA. Dalla società guidata da John Elkann proviene la principale donazion di 45 milioni di franchi, circa 41 milioni di euro. I lavori del centro sono già partiti, ponendo come termine per il completamento dell'opera fine 2022. Ci auguriamo che il valore simbolico, oltre che effettivo, di quest'opera, sia un messaggio di rilancio e speranza per il futuro».

