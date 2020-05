I VOLONTARI

PORDENONE Due mesi fra sportello telefonico, consegna delle borse spesa e distribuzione pasti. Senza fermare l'attività ordinaria. Fra coloro che dall'inizio di marzo hanno attraversato in lungo e in largo il territorio ci sono i circa 450 volontari della Croce rossa, ai quali si sono affiancati un'altra cinquantina di volontari temporanei, come accaduto anche per altre realtà come la Protezione civile. E così, in occasione della Giornata internazionale della Croce rossa e Mezzaluna rossa, anche se l'emergenza e il lavoro sono tutt'altro che finiti, il presidente del comitato di Pordenone Giovanni Antonaglia tira le prime somme. «Questa è la giornata dei volontari spiega , celebrata nel giorno della nascita di Henry Dunant, che della Croce rossa è considerato il fondatore. È la giornata in cui in tutto il mondo 115 milioni di persone, 155mila in Italia, sotto l'emblema della Croce rossa e della Mezzaluna rossa, ribadiscono l'importanza di combattere le disuguaglianze e alleviare le sofferenze, evidenziando a tutto il pianeta che i sette principi su cui la nostra organizzazione si basa umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontariato, unità e universalità sono quanto di più attuale».

IL FRONTE COVID

Di qui il pensiero a tutti i volontari impegnati sul fronte del Covid-19 e in particolare a quelli di Pordenone, che dall'inizio di marzo si sono confrontati con il Centro operativo comunale e hanno dato la loro disponibilità a collaborare, anche assieme alla Protezione civile. «Abbiamo attivato uno sportello telefonico ricorda innanzitutto il presidente con due-tre volontari, attivo sette giorni su sette, dalle 8.30 alle 20.30, per ricevere le richieste di aiuto e supporto di qualsiasi genere». Per la maggior parte si è trattato di richieste di aiuto pratico, per esempio per la spesa e per i farmaci, «ma abbiamo ricevuto anche telefonate dalle quali emergeva, oltre a questo, il bisogno di parlare». Ma le richieste alle quali la Croce rossa ha dato risposta non sono state solamente quelle raccolte dai suoi volontari: «Oltre alle attivazioni pervenute direttamente al nostro sportello telefonico spiega Antonaglia , ci sono pervenute attivazioni anche dai Comuni, in particolare da Pordenone ma non solo, e dal numero verde della Cri nazionale, attivato per la campagna del tempo della gentilezza».

LO SFORZO

La campagna ha visto un ripensamento di tutte le attività, per essere vicini alle persone fragili e garantendo naturalmente sempre la sicurezza dei volontari. Il lavoro di questi due mesi si racconta con una serie di numeri: sono stati infatti effettuati 2.344 interventi, che hanno riguardato prevalentemente la consegna di spese a domicilio (1.265, di cui 372 in collaborazione con la Protezione civile), la consegna di farmaci (283, di cui 162 con la Protezione civile) e la distribuzione pasti, 1.065, suddivisi fra 578 pasti consegnati a domicilio a persone sole o in difficoltà e altri 487 per i senza dimora. Sono stati assistiti circa 140 nuclei familiari, per un totale di circa 450 persone, ed è stato attivato un servizio di docce per i senza dimora. Nell'ultima decade di marzo, poi, i volontari della Croce rossa pordenonese sono arrivati anche a Bergamo, nella zona più colpita dall'epidemia, dove è stata avviata un'ambulanza con equipaggio in aiuto ai colleghi del luogo per il trasporto e il ricovero di persone risultate positive. Ma la trasferta ha avuto un duplice scopo: il viaggio di ritorno ha infatti consentito anche di portare un farmaco salvavita a un paziente di Sacile. «Tutto questo tira le somme il presidente ha richiesto l'impiego di circa 290 nostri volontari e 22 volontari del Soccorso alpino, che hanno offerto la loro collaborazione. Abbiamo utilizzato sei automezzi e percorso circa 8.700 chilometri».

Lara Zani

