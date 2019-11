I tombini sono la croce del capoluogo La pulizia è cara, le risorse insufficienti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I DATIPORDENONE Non per negligenza ma per impossibilità. Il Comune per pulire il territorio e fare in modo che si presenti pronto a fronteggiare le emergenze causate dal maltempo, ha le armi spuntate. E per armi si intendono i soldi in cassa e gli uomini a disposizione. Difendere Pordenone dagli allagamenti, infatti, non vuol dire solo monitorare il livello dei fiumi, ma anche della città sotterranea, fatta di fognature, caditoie e tombini. Un mondo sconosciuto ma molto importante, spesso sottovalutato. E durante l'ultima emergenza maltempo,...