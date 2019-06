CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I TIMORIPORDENONE Ha posti liberi, quindi paga le sue dimensioni e il fatto che nell'ultimo anno a Pordenone la tendenza si sia invertita rispetto al biennio precedente: per questo viene individuata come valvola di sfogo. È il caso dell'ex caserma Monti, l'hub per la prima accoglienza dei richiedenti asilo a Pordenone, che ora accoglie anche le eccedenze della rotta balcanica. LA SVOLTAI richiedenti asilo di cui si parla in questo caso, non sono quelli che spesso si trovano negli articoli di cronaca che godono della ribalta nazionale. Non si...