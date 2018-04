I soldi della droga investiti in terreni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAPORDENONE I soldi della droga venivano investiti in terreni che le famiglie dei profughi-spacciatori acquistavano in Pakistan o in Afghanistan. Era questo il business del traffico di stupefacenti smantellato dalla Squadra Mobile di Pordenone. Negli ultimi due mesi i poliziotti hanno osservato da vicino l'evoluzione del fenomeno e le capacità che alcuni degli arrestati cominciavano a sviluppare. Quando si è avuta la sensazione che nel gruppo cominciava a emergere un capo e che alcuni profughi cominciavano ad avere dei ruoli ben...